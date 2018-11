Cameroun : La Fondation MTN dote le Lycée Technique de Koumassi d’une Salle Multimédia

La salle de conférences du Lycée Technique de Koumassi, situé dans l’arrondissement de Douala 1er, s’est avérée trop étroite pour contenir une marrée humaine, venue témoigner par leur présence la cérémonie d’inauguration de la Salle Multimédia gracieusement offerte par la Fondation MTN à cet établissement secondaire.

Riche en sons et couleurs, Mme Nalova Lyonga Pauline, ministre des Enseignements secondaires a présidé cette cérémonie le jeudi 8 novembre 2018, en présence de M. Hendrik Kasteel, Directeur général de MTN Cameroon, des autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, de l’équipe dirigeante dudit établissement, des groupes de danse, des élèves, etc.

La Salle Multimédia que la Fondation MTN a offerte au Lycée Technique de Koumassi, comprend un mobilier fait de 30 tables, 30 chaises et une armoire à rangement ; « ce qui permettra à chaque élève d’y travailler dans des conditions appropriées. Ce mobilier accueille 30 ordinateurs neufs équipés de processeurs de dernière génération. Il s’agit de machines adaptées aux exigences technologiques actuelles. A propos des logiciels, nous avons tenu compte des besoins spécifiques d’un établissement d’enseignement technique. Chacun de ces ordinateurs est équipé d’un disque dur d’une capacité de 500 Go ; De quoi stocker et même archiver assez de données et pouvoir y accéder en permanence ». Avait précisé le Directeur général de MTN Cameroon.

Cerise sur le gâteau, une imprimante laser multifonctions, un système de vidéo-projection, la connexion gratuite à internet haut débit pour une année scolaire faisaient partie du paquet.

En tant qu’entreprise africaine créée pour contribuer au développement de l’Afrique, MTN se veut le catalyseur sur le continent, de la révolution numérique qui est en train de transformer totalement dans la vie quotidienne des populations.

Depuis son installation en terre camerounaise en février 2000, MTN se positionne comme le partenaire clé du Cameroun pour le développement des télécommunications et pour l’éclosion d’une Economie numérique inclusive.

La Fondation MTN quant à elle, chargée de la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociale, se situe dans le prolongement de la mission de cette entreprise. Dans le domaine de l’éducation, elle s’est donnée pour ambition de préparer les jeunes élèves du Cameroun aux défis du nouveau monde numérique. C’est la raison pour laquelle elle a lancé le programme « Digital Schools » qui donne aux établissements secondaires l’accès aux Technologies de l’information et de la communication, à travers l’équipement de salles multimédia.

A son actif, 15 Salles Multimédia ont été installées cette année, portant ainsi à 65, le nombre de salles multimédia équipées par la Fondation MTN dans le cadre du programme « Digital Schools ». Ces 65 salles multimédia bénéficient aujourd’hui à plus de 100000 élèves et près de 10000 enseignants dans des établissements secondaires répartis à travers les 10 régions du pays.

Les 2300 élèves du Lycée Technique de Koumassi vont à présent compter parmi les bénéficiaires du programme « Digital Schools » de la Fondation MTN.

Pour Mme Ebongué Epesse Reine, Proviseur de cet établissement, « Nous sommes persuadés que la Salle Multimédia qui est inaugurée ce jour, va considérablement améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants, et les résultats aux différents examens officiels ne seront pas du reste ».

Aux élèves, il leur a été demandés de tirer le meilleur profit de cet important outil et surtout beaucoup de responsabilité pour en garantir la pérennité, afin qu’il puisse profiter à d’autres promotions d’élèves qui viendront après eux.

Il n’est pas superflu de rappeler que MTN Cameroon est un fournisseur de solutions de communication et de services de paiement mobile installé au Cameroun depuis février 2000, suite au rachat de Camtel Mobile. MTN Cameroon comptait plus de 10 millions d’abonnés au 30 Juin 2014 et se classe parmi les 5 entreprises les plus importantes du Cameroon. En 14 années d’activités, MTN Cameroon a investi près de 500 milliards de francs CFA dans le développement d’un réseau de télécommunications moderne et étendu, constitué d’un millier de stations relais qui lui assure une présence ininterrompue dans les 10 régions du pays.