Cameroun : L’Eglise Evangélique du Cameroun a un nouveau Président

Le Révérend Jean Samuel Hendje Toya élu président de l’Eglise évangélique du Cameroun en remplacement du Pasteur Isaac Batomen Henga.

Après une campagne pré-électorale tendue, c’est dans une ambiance moins électrique qu’un nouveau pasteur a été élu à la tête de l’Eglise évangélique du Cameroun (EEC).

Les membres de l’EEC ont effectué en grand nombre le déplacement de Ngaoundéré, ville chef-lieu de la Région de l’Adamaoua pour participer du 18 au 23 avril courant au Synode général l’année 2017. L’enjeu en valait ce déplacement massif : l’élection d’un nouveau bureau de l’EEC.

Samedi 22 avril 2017, lors du scrutin, deux candidats se disputaient la succession de Isaac Batomen Henga, lui-même écarté de la course après avoir effectué deux mandants, le nombre limite maximum autorisé par le code électoral. Pour sa succession donc, le Pasteur Richard Priso Moungole, vice-président du bureau sortant, disputait la présidence contre le Révérend Jean Samuel Hendje Toya, secrétaire général du bureau sortant. A l’issue du scrutin, Jean Samuel Hendje Toya, le candidat préféré du président sortant, a obtenu 205 voix contre 168 pour Richard Priso Moungole.

Le professeur Hendje Jean Samuel est donc le nouveau président de l’EEC. Fils d’évangéliste, il est originaire du Nkam, dans la Région du Littoral. Le successeur d’Isaac Batomen Henga dirigera au moins pour un mandat de cinq ans, un bureau de l’église composé des membres suivants : Pasteur Bernard Kopp, 1er vice-président chargé des mouvements et personnel, Mme Ngalle Mbonjo, 2e vice- président chargée des œuvres (laïc ancien d’église), Mme Fampou Denise, 3evice-président chargée des finances (laïc ancien d’église) et Pasteur Nguette Philippe, Secrétaire général.

Présentation de l’EEC

L’Eglise Evangélique du Cameroun, en abrégé EEC, est issue de la Mission de Londres (1843-1886), de la Mission de Bâle (1886-1917) et de la Société des Missions Evangéliques de Paris (1917-1957).



Elle a eu son autonomie le 10 mars 1957 et a été reconnue par le décret 74/853 du 14 octobre 1974. Son siège est à Douala (Cameroun). Elle fait partie de l’Eglise universelle, corps du Christ, chargée d’annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de rendre témoignage du Royaume de Dieu jusqu’au retour du Seigneur.



Pour guider sa foi et sa vie, l’EEC reconnaît l’autorité souveraine de la Parole de Dieu, incarnée en Jésus-Christ et révélée par le Saint-Esprit dans les livres canoniques de l’Ancien et du Nouveau Testament, les Symboles Œcuméniques et les Confessions foi des Eglises issues de la réforme.



L’EEC est en communion avec toutes les Eglises ayant pour fondement Jésus-Christ et collabore fraternellement avec elles au Cameroun et dans le monde entier.



En réponse à la grâce de Dieu, et par la puissance du Saint-Esprit, l’EEC se donne pour mission :



L’annonce de l’évangile dans le monde,



Le témoignage de la foi en Jésus-Christ pour une société de justice, de paix, de liberté, d’amour et de solidarité.



Ses membres prennent part au sacerdoce universel du peuple de Dieu, et participent selon leurs capacités et leurs ressources à la vie et à l’œuvre de l’Eglise, en rendant personnellement témoignage dans la société en tout temps et en tout lieu. Une grande participation de la base aux initiatives et à la vie de l’Eglise confère à l’EEC un caractère Presbytéro-Synodal.



L’EEC organise et règle ses activités par sa liturgie, sa constitution et son règlement intérieur.

Organisation

Dans une structure pyramidale, du bas vers le haut, les paroisses sont regroupées en districts. L’organe délibérant du district est appelé consistoire. C’est une assemblée composée des anciens des paroisses, des responsables d’activités et des œuvres de témoignage chrétien du district. Un ensemble de districts constituent une région synodale. Les Dix-huit (18) régions synodales sont coiffées par le Synode général. Organe suprême de l’EEC, le Synode général élit les membres du Bureau de l’EEC et les membres de la Commission Exécutive.

La politique définie par le Synode général est mise en œuvre par quatre organes exécutifs : (1) le Bureau de l’Eglise, composé de cinq membres, qui se réunit une fois par mois ; (2) le Bureau élargi, qui comprend les cinq membres du Bureau et douze membres élus, qui se réunit une fois par trimestre ; (3) la Conférence synodale nationale, qui se réunit une fois par semestre ; (4) La Commission exécutive qui comprend tous les membres de la conférence synodale nationale, les responsables d’œuvres, les trésoriers et les coordinateurs régionaux. Elle se réunit deux fois l’an. Des sous-commissions sont instituées par le Synode général pour préparer les projets de décisions pour la Commission Exécutive dans les domaines ci-après : Mission, Evangélisation et vie spirituelle ; œuvres ; finances ; discipline, bourses ; élections.

L’EEC en bref…

– Nombres de fidèles : 2,5 millions sur 18 millions d’habitants au Cameroun

– Nombre de Régions Synodales : 18 réparties dans 10 régions que compte le Cameroun

– Nombre de Pasteurs et assimilés (proposants) et Evangélistes : plus de 1000 (parmi lesquels plus de 10 femmes pasteurs)

– Nombre de paroisses : plus de 700

– Ecoles maternelles et primaires: 200

– Collèges : 14

– Université: 1, IPSOM (Institut Pédagogique pour Société en Mutation) à Mbouo

– Hôpitaux et dispensaires: 15 hôpitaux et 40 centres de santé intégrés

– Centre de formation professionnelle (3 instituts de théologie à Ndounguè & Yaoundé et école biblique de Foumban)

– Deux fermes écoles à Ndounguè et Bagam

Œuvres sociales

– Le Centre social de Ntolo

– Le Centre polyvalent de formation de Mbouo

– Le Cafrad (Centre d’animation, de formation, de recherches et d’appui au développement)

– Le CEF (Centre d’échange et de formation) ou Cafrad 2- Le Padeco (Programme d’appui au développement communautaire) à Garoua

– La Laitière de Maroua

– Le Foyer du marin, cogéré avec l’Allemagne pour encadrement des marins à Douala

– Départements (jeunesse, femmes, culte d’enfants, communication, éducation chrétienne, projets, des chorales, œuvre médicale, enseignement)

– Dernière née, fruit de l’évaluation générale de l’EEC, la CAMED (Caisse mutuelle Evangélique pour le développement)

Œuvres de témoignage chrétien

Pour vivre pleinement sa foi, l’EEC a créé des œuvres de témoignage. Ces œuvres visent à continuer l’action évangélique pour le développement et l’édification de tout Homme et de tout l’Homme. La création des œuvres est initiée par la paroisse, le district, la région, la commission exécutive, le synode général. L’encadrement et la supervision administrative et technique des œuvres sont assurés par les directions nationales d’œuvres, travaillant en étroite collaboration avec les conseils d’anciens, les responsables de district ou de région où sont implantées ses œuvres.