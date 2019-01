Cameroun : former les chercheurs à l’innovation

Comment faire de la recherche un atout pour le développement? Avec l’appui du Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD), les bénéficiaires d’un séminaire organisé par le ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation camerounais (MINRESI) ont reçu des connaissances, méthodes et outils leur permettant d’adopter une posture de recherche pour le développement, du 06 au 17 juin 2017 à Yaoundé.

Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de la valorisation des résultats de la Recherche au Cameroun, la ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr Madeleine Tchuinté a organisé un séminaire de formation afin de fournir aux jeunes chercheurs nouvellement recrutés dans son département ministériel les connaissances, méthodes et outils leur permettant d’adopter une posture de Recherche pour le développement.

L’atelier supervisé par le secrétariat exécutif du Contrat de désendettement et de développement-Programme d’appui à la recherche (C2D-PAR) au MINRESI sous l’égide du Pr Roger Isaac Tchouamo a bénéficié de l’expertise du Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD).

Cette formation se déroulait également dans le cadre du Contrat de désendettement et développement (C2D), une plateforme innovante de la France pour financer le développement au Cameroun à travers l’annulation et la reconversion de sa dette extérieure.

Les modules dispensés à ces novices du secteur pointilleux que celui de la recherche ont porté sur le cadre conceptuel d’analyse de l’innovation ; la conception et l’outil pour évaluer les conditions économiques de réalisation et valorisation de l’innovation ; le concept et les outils pour évaluer et valoriser l’innovation ; la co-construction des conditions d’appropriation et de suivi des innovations ; les méthodes et démarches d’évaluation d’impact de la recherche sur le développement ; la construction de sa base bibliographique, la publication de ses résultats et la valorisation de ses publications.

Pour une bonne assimilation, les présentations des experts retenus ont été faites sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés.

Au demeurant, cet atelier de formation avait pour objectifs finaux de présenter l’évolution des concepts de base liés à l’innovation, de proposer un cadre d’analyse des conditions économiques d’évaluation de l’innovation et de sa valorisation, de mettre en application pratique les outils et concepts sur des cas réels, de présenter des outils et dispositifs de pilotage (suivi) et management de l’innovation, de proposer un ensemble d’outils et des méthodes de communication et de valorisation des résultats de recherche, et enfin de mettre en application des outils proposés.

Une manière innovante de mettre la recherche en prise directe sur les besoins de développement économique, notamment dans le domaine agricole.