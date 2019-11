Cameroun : Eric Mansuy est le nouveau Directeur général d’Eneo Cameroon

Le Français Eric Mansuy remplace Joël Nana Kontchou au poste de Directeur général d’Eneo Cameroon, société nationale d’électricité du Cameroun. Joël Nana Kontchou aura passé 5 ans à la tête de cette filiale du groupe Actis.

La société nationale d’électricité du Cameroun (ENEO), a un nouveau directeur général depuis ce jeudi 28 novembre 2019. Ainsi en a décidé ce jour, le conseil d’administration de cette entreprise détenue majoritairement par les Britanniques du fonds d’investissement du groupe Actis.

Eric Mansuy (55 ans), nouveau directeur général est un habitué des hautes fonctions dans le domaine de l’énergie en particulier. Diplômé en 1986 de l’Institut national Polytechnique de Grenoble en Ingénierie électromécanique, il a suivi un cursus de MBA à Montpellier Business School.

Il entre à EDF en 1994 (Electricité de France). Là-bas, il occupe plusieurs postes de responsabilités. Il sera entre autres Chef du département Tower and poles design (1994 – 1996), Responsable de l’ingénierie des réseaux de transport à EDF – Electricité du Liban (1998 – 2003). En 2003, il quitte EDF pour être directeur de EHV Network O&M Group – North of France (Réseau de transport d’électricité). Il y restera 3 ans. Il reviendra en 2006 à EDF comme Responsable résident au Yémen et Consultant. Il se sépare de cet employeur alors qu’il occupe le poste de Directeur de Projet international à Tambacounda au Sénégal pour occuper le siège de Directeur général adjoint Distribution et Commerce à Eneo Cameroun.

Il faut rappeler qu’ENEO Cameroun est une société d’économie mixte au capital détenu à 56% par le groupe Actis et à 44% par l’Etat du Cameroun.