Cameroun : Dr Marie Solange Ndom Ebongue prend les commandes de l’hôpital Laquintinie de Douala

Suite au décret du Premier ministre, signé le 31 décembre 2024, portant désignation de Dr Marie Solange épouse Ebongue Manga, au prestigieux poste de Directeur de l’hôpital Laquintinie de Douala, le ministre de la Santé publique du Cameroun, Manaouda Malachie, ayant à ses côté les ministres Narcisse Mouelle Kombi de l’éducation physique et sportive et Jean Ernest Massena Ngallé Bibéhè, des transports, a procédé, le 13 janvier 2025, à l’esplanade du Pavillon Samuel Eto’o, à son installation officielle.

Elle remplace ainsi le Dr Nöel Emmanuel Essomba, et devient le 18ème et la toute première femme à diriger cette formation sanitaire depuis sa création en 1931.

Présentation de l’hôpital Laquintinie de Douala

Créé en 1931 et sur une superficie de 9 hectares, l’hôpital Laquintinie de Douala, formation sanitaire de deuxième catégorie, est situé au cœur de Douala, capitale économique du Cameroun et ville cosmopolite d’environ 5 millions d’habitants. Il est la plus grande formation sanitaire du Cameroun en termes de capacité d’accueil (lits). Avec une importante fréquentation quotidienne évaluée en moyenne de 5 000 personnes (patients, visiteurs, garde-malades, etc). L’hôpital Laquintinie joue un rôle central dans la socialisation et l’humanisation des soins, promeut une politique participative et une implication du personnel dans ses projets de développement.

L’hôpital Laquintinie de Douala en chiffres

Superficie : environ 9 hectares

Nombre de pharmacie et officines : 11 caisses et 7 pharmacies

Autonomie énergétique : 10 groupes électrogènes

Nombre de spécialités : 56

Nombre de personnels : 1500

Nombre de médecins spécialisés : 130

Nombre de médecins généralistes : 40

Paramédicaux : 367

Nombre de consultations : 185.000 (en 2024)

Qui est Marie Solange épouse Ebongue Manga

Née le 30 octobre 1980 à Yaoundé, Dr. Marie Solange épouse Ebongue Manga est mariée, et mère de 4 enfants. Elle est originaire de Yingui, arrondissement de Yabassi, département du Nkam, région du Littoral. Elle est titulaire d’un doctorat en médecine à la faculté de médecine et des sciences biomédicale, à l’université de Yaoundé I.

Elle est également enseignante, chargée de cours au département des sciences, à l’université de Douala. A son actif, de nombreux articles scientifiques, des ouvrages rédigés par cette cardiologue réputée et ancienne présidente de l’association des Médecins du Cameroun (ex-Medcamer). Elle est membre de plusieurs sociétés savantes. C’est donc une professionnelle de santé qui va désormais diriger la barque de l’hôpital Laquintinie de Douala.

« Accordez une oreille attentive à toutes les suggestions »

Selon Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique du Cameroun, « les populations de Douala en particulier et celles du Cameroun en général, attendent de cette nouvelle équipe dirigeante, un service respectueux et performant. Je suis convaincu que la nouvelle équipe dirigeante, sous l’impulsion de son directeur, aura à insuffler une dynamique nouvelle, afin de répondre à ces attentes ».

« Pour ma part, je vous réitère Madame le directeur, le strict respect des procédures en vigueur, la disponibilité entière. Accordez une oreille attentive à toutes les suggestions, qui seront formulées en vue de l’amélioration de la qualité des soins au service de santé au sein de l’hôpital Laquintinie de Douala », ajoute-t-il.

Son installation met un terme au régime intérimaire dirigé par le Professeur Guy Pascal Ngaba, sous lequel fonctionnait cet hôpital, après la nomination du Dr Noël Emmanuel Essomba, au poste de Directeur de l’hôpital général de Yaoundé, le 25 novembre 2024.