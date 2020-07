Cameroun : des épreuves du baccalauréat reportées pour… raison de fuite ?

Un communiqué du ministre camerounais des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, en date du vendredi 24 juillet, annonce la reprogrammation des épreuves de physique, des sciences de la vie et de la terre (SVT) et de chimie pour les lundi 3 et mardi 4 août 2020. La raison de cette reprise ? Le communiqué ministériel ne la donne pas expressément. Mais, ça sent la fraude.

Au Cameroun, les candidats au baccalauréat session 2020 des séries C, D et TI devront recomposer dans les épreuves de physique, des sciences de la vie et de la terre (SVT) et de chimie, avec lesquelles ils avaient normalement fini entre le 22 et le 24 juillet. Lesdites épreuves ont été reprogrammées pour les 3 et 4 août prochains. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, à travers un communiqué rendu public hier, vendredi.

Si le communiqué ne précise pas clairement le motif de cette reprise de ces épreuves, certaines sources voient à la base de cette décision une fuite d’épreuves : « il y a eu fuite des épreuves donc fraudes flagrantes. C’est pour cette raison que ces épreuves ont été reprogrammées », a confié un examinateur à un média local. En tout cas, la dernière phrase du communiqué ministériel semble confirmer implicitement cette thèse. On peut, en effet, lire : « Le ministre des Enseignements secondaires saisit cette occasion pour rappeler au public que les examens sont organisés pour le bien des jeunes Camerounais et que, toute personne qui tenterait d’interférer dans leur déroulement sera sanctionnée conformément aux lois et règlements de la République ».

Cette reprogrammation desdites épreuves impacte le déroulement des épreuves restantes. Ainsi, « le chronogramme de passage des épreuves du probatoire de l’enseignement général des séries A, ABI, C, D, E et TI subira un léger décalage. Les épreuves écrites débuteront le mercredi 5 août à 7 heures précises dans l’ordre de passage initial. Quant aux épreuves initialement prévues les 3 et 4 août, elles se dérouleront plutôt les lundi 10 et mardi 11 août 2020 », précise le communiqué.