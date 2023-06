Cameroun : la Communauté Urbaine de Douala veut accroître la satisfaction de ses partenaires

« Réduire de 46% les délais de traitement des dossiers de la dépense dans la chaîne financière en 100 jours », tel est l’objet de la cérémonie qui s’est tenue, le 23 juin 2023, à la salle des fêtes d’Akwa à Douala. Le Maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassa Ndine, est accompagné dans cette lourde tâche par un représentant de la Commission nationale Anti-corruption (Conac).

« L’initiative baptisée : ʺIRRʺ (Initiative à Résultats Rapides), dans le langage de la Conac (Commission nationale Anti-corruption), nous avons adopté cette méthode préconisée par cette commission, pour améliorer le service qui est rendu par la CUD (Communauté Urbaine de Douala), aux citoyens. Et le principal objectif que nous voulons atteindre à travers cette 1ère initiative, parce qu’il y aura d’autres, est de réduire de 46% les délais de traitement des dossiers de la dépense dans la chaîne financière. La seule inconnue qui va nous rester, ce sera le paiement effectif. Le paiement effectif ne dépend pas seulement de la Communauté Urbaine de Douala (CUD). », indique le Maire de la ville.

« Promotion de la bonne gouvernance »

« Vous savez que les services financiers de l’État interviennent pour mettre à notre disposition les liquidités nécessaires. Et nous pensons que nous allons réellement transformer le visage de la CUD, en faisant en sorte que les dossiers aillent plus vite et que les gens ne soient plus obligés de venir suivre leurs dossiers dans les services. On va y arriver petit à petit. Mais on y arrivera ! Nous avons prévu dans le dispositif, le gap de contrôle. On va contrôler à mi-parcours, si les délais sont respectés, et au fur et à mesure, nous pourrons envoyer des lettres d’observations à ceux qui ne respecteraient pas les délais et les inviter à se mettre à jour », a poursuivi l’édile de la ville.

« C’est un processus d’apprentissage. Ce n’est pas seulement la sanction qui compte, c’est aussi l’apprentissage, comment faire pour que ce qu’on faisait habituellement en une semaine, on puisse le faire en deux jours. C’est cette politique que nous voulons mettre en place. Et nous allons motiver nos agents pour cela, pour qu’ils respectent les délais, et nous pourrons évidemment leur adresser une lettre d’encouragement et une lettre de félicitations. La réalisation de cette activité qui, non seulement participe de la valorisation de l’image de notre institution, mais s’intègre également dans notre stratégie de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance », a-t-il ajouté.

Porte grandement ouverte pour la corruption

Il faut signaler qu’une équipe a été désignée pour la durée de la réalisation de cette IRR (initiative à Résultats Rapides). Elle a à sa tête le Directeur des Affaires financières et du budget et est constituée d’acteurs de la chaîne financière, techniquement encadrée par l’inspection générale des Services. Selon Paul Tamwa, chauffeur taxi : « Dans nos services, qu’ils soient publics ou privés, l’acheminement trop lent des dossiers est souvent fait à dessein. C’est une porte grandement ouverte pour la corruption. Je saisis l’opportunité que vous offrez, afin de féliciter le Maire de la ville de Douala, pour cette initiative louable, laquelle permet de satisfaire un usager en un temps record.

« Que les autres services/administrations emboitent le pas ! Ce n’est que de cette façon que nous pourrons tordre le cou à la corruption qui est devenue une gangrène dans notre pays », a ajouté le conducteur de taxi.