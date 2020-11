Cameroun : Carrefour market Douala Grand Mall est déjà ouvert

Carrefour market Douala Grand Mall, situé au quartier Bonadiwoto, Région du Littoral, département du Wouri, arrondissement de Douala 3ème, a connu une affluence exceptionnelle et de découverte, le 17 novembre, à l’occasion de son ouverture officielle au public.

Sur deux niveaux de plus de 18 000 m² de surface locative, ce plus grand centre commercial d’Afrique Centrale comprend un multiplex de 5 cinémas de 1 000 places, un Supermarché Carrefour, 160 magasins et boutiques, 22 restaurants, un spa, 640 places de parking sur la première phase. La deuxième phase, le Business Park, disposera d’un hôtel cinq étoiles et des bureaux. Le projet, baptisé « Douala Grand Mall and Business Park » est un ensemble de bâtiments à usage mixte de niveau A. L’infrastructure est développée par Actis, avec sa filiale locale Douala Retail and Convention Center (DRCC).

Avec une offre étendue dans les domaines de la mode et de la beauté, de l’art de vivre, des services (télécommunications, banque, assurance, pharmacie, lavage de voiture, lunetterie optique, etc.), des divertissements et de la restauration, le Douala Grand Mall propose un large choix de produits locaux et importés et un service de qualité avec plus de 150 professionnels.

Occupant l’un des sites les plus stratégiques de la capitale économique du Cameroun, le Douala Grand Mall est situé à proximité de l’aéroport international. Avec une zone de chalandise de plus de 4 millions d’habitants et une accessibilité totale pour tous les groupes sociaux.

Le plus grand Mall d’Afrique Centrale, baptisé Douala Grand Mall, gigantesque espace alliant à la fois commerce et divertissement, est l’œuvre de la société Douala Retail and Convention Centre (DRCC), joint-venture entre le groupe Craft, dirigé par le Camerounais Mathurin Kamdem, et le fonds d’investissement britannique Actis.

D’un coût global de 80 milliards de FCFA et construit par la société sud-africaine Raubex, entre 2018 et 2020, le Douala Grand Mall & Business Park devrait accueillir 300 000 visiteurs chaque mois, et génèrera 4 500 emplois, selon les prévisions des promoteurs.