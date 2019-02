Cameroun, Barrage de Memve’ele : l’installation des 294 pylônes achevée

Au Cameroun, l’entreprise chinoise Sinohydro informe qu’elle a achevé la pose des 294 pylônes prévus pour évacuer l’énergie produite par le barrage hydroélectrique de Memve’ele (211 MW).

Le Cameroun voit sa production en électricité monter en flèche. L’entreprise chinoise Sinohydro a en effet informé qu’elle a achevé la pose des 294 pylônes prévus pour évacuer l’énergie produite par le barrage hydroélectrique de Memve’ele (211 MW).

Les supports métalliques seront utilisés pour les lignes de transport d’électricité par câble, de la ligne L1 partant de Nyabizan à Djop (Ebolowa). « Au stade actuel du poste de Djop, nous avons une arrivée d’énergie en 225 kv à partir d’une ligne biterne venant de Memve’ele et un départ en construction d’une seconde ligne de 225 kv vers NkolKumu à Yaoundé », indique la cellule de communication du projet de Memve’ele. Elle ajoute que les 294 pylônes étant en place, il ne reste plus que les 382 pylônes couvrant les 151 Km entre Djop et NkolKumu (Yaoundé).

Le 28 février 2017, à Nyabizan dans le Sud, le Cameroun a signé avec Eximbank Chine un accord de prêt de 83 milliards FCFA destiné au financement du projet de construction des ouvrages d’évacuation de l’énergie électrique du barrage hydroélectrique, d’un coût total de 97,5 milliards FCFA. Ce nouveau financement d’Eximbank Chine fait partie des 243 milliards FCFA que doit apporter la partie chinoise dans cet ouvrage hydroélectrique qui revient au total à 420 milliards FCFA.

