Cameroun : au moins 8 enfants tués dans l’attaque d’une école

Au moins 8 enfants ont été tués, lorsque des hommes armés ont attaqué une école à Koumba, dans le sud-ouest du Cameroun, hier samedi. C’est l’Académie bilingue internationale Fransisca qui a été victime de l’attaque.

Des images télévisées montraient un sol taché de sang, dans une pièce jonchée de meubles de classe. Un témoin oculaire, un élève de l’école, a déclaré qu’il y avait eu des coups de feu avant qu’il n’aille se cacher. « Nous suivions le cours de français quand nous avons entendu des coups de feu. Le professeur a été le premier à s’échapper et j’ai entendu des gens crier. Quand je suis revenu vérifier, j’ai vu des cadavres dans la section [de l’école] primaire », a déclaré l’élève.

Aucun groupe n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais les autorités ont blâmé les rebelles d’Ambazonie, une milice qui lutte pour l’indépendance du nord-ouest et du sud du Cameroun. «… Je demande aux gens de se lever pour combattre ces terroristes. Aujourd’hui, à Kumba, nous devons mettre fin à cela; nos enfants doivent aller à l’école, ils ne doivent pas être des cibles car ils exigent leur éducation », a déclaré Ali Aonougu, le chef administratif de la sous-division de Koumba.

Les écoles des régions anglophones du Cameroun ont rouvert deux semaines après une longue interruption due à la violence armée et à la pandémie du Covid-19, le gouvernement promettant de protéger les établissements d’enseignement. Des installations civiles, ainsi que des installations militaires ont été ciblées dans le conflit au Cameroun. Des groupes de défense des droits ont accusé les forces gouvernementales et les miliciens de commettre des atrocités.

Pour rappel, des centaines de personnes ont été tuées dans les violences qui ont éclaté en 2017 et des dizaines de milliers ont été déplacées. Le Nord du Cameroun devient un sanctuaire sauvage où les plus forts règnent en maître et imposent leur loi, en l’absence du gouvernement.