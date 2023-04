Cameroun : après la dotation de 2022, les préfets et sous-préfets reçoivent encore des véhicules tout-terrain

Les préfets et sous-préfets du Cameroun ont reçu une nouvelle dotation de voitures, après celle de 2022. Il s’agissait de pick-up et véhicules de type Fortuner (Toyota).

La cérémonie de remise des clés a eu lieu, le 3 avril, à Yaoundé. Au nom du président de la République, Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale (Minat), a mis à la disposition de 5 préfets, un inspecteur général des Services du gouverneur et des Sous-préfets, un total de 38 véhicules. Selon le ministre Atanga Nji, c’est « une action forte » du Président, Paul Biya, qui devra « permettre aux représentants et dépositaires de l’autorité de l’État d’accomplir, avec efficacité, leurs missions d’administration du territoire à l’échelle de chacune de leur entité administrative ».

Vous devez utiliser ces véhicules comme vos habits

« Vous devez utiliser ces véhicules comme vos habits. Le chef de l’Etat met à votre disposition des moyens roulants flambants neufs, vous n’aurez plus ni prétextes ni excuses pour ne pas sillonner vos circonscriptions territoriales respectives, afin de diffuser et de suivre l’action gouvernementale, et le plan d’accélération du développement, entre autres, mis en œuvre par le gouvernement de la République sous les très hautes instructions de monsieur le président de la République », a adressé le ministre de l’Administration territoriale aux récipiendaires.

Au cours de la cérémonie, le ministre Atanga Nji n’avait pas manqué de rappeler leurs attributions aux récipiendaires : « En tant que représentants de l’Exécutif dans vos différentes entités administratives, vous êtes tenus de veiller au respect des lois et règles, de maintenir l’ordre et la sécurité publics, d’accompagner l’action publique, d’exercer la tutelle des collectivités locales, d’être le relai des préoccupations de nos compatriotes dans vos différentes sphères légales ».

La précédente dotation de 40 véhicules remonte en mars 2022

« Si j’ai bonne mémoire, la précédente dotation de 40 véhicules tout-terrain aux préfets et sous-préfets venus des départements et arrondissements du Cameroun, avait eu lieu le mercredi 2 mars 2022. Cette année encore, sensiblement à la même période, ce geste se reproduit. J’ai donc envie de me demander ce qui se cache derrière cet excès de dotation de matériels roulants à la même administration. N’est-ce pas « faire boire du whisky au chien », pour qu’il soit plus méchant ? », déclare Alain Tafu, conducteur de taxi-moto.

Au moment où les populations réclament plus de proximité avec les autorités administratives, cette autre dotation du président de la République vient à point nommé, car ces autorités administratives sont appelées à effectuer des descentes régulières sur le terrain, afin d’éteindre les foyers de tension qui se sont multipliés dans les différentes zones urbaines et rurales.