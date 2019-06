Cameroun : 4ème édition du Salon Africain pour la Protection de l’Environnement Commun

La 4ème édition du Salon Africain pour la Protection de l’Environnement Commun (SAPEC) s’est tenue du 24 au 29 Juin 2019, à Douala Capitale Économique du Cameroun plus précisément à Bonanjo Hôtel SAWA. Elle a réuni les autorités gouvernementales, les les membres du Corps Diplomatique, acteurs de l’industrie verte, les entreprises, les organisations de droits de l’Homme, hommes d’affaires, universités et centres de formation et recherche dans le secteur environnement, élèves, société civile, travailleurs de tous bords, les chercheurs d’emplois, communauté associative, Institutions, organismes, États, Médias.

Organisé par Katapult MCS , S2SERVICES, Afrique Environnement et l’Association des Jeunes Chefs d’Entreprises et Entrepreneurs du Cameroun (AJECAM), et dont le promoteur est Monsieur Ismaël Tchouta, le SAPEC (Salon Africain pour la Protection de l’Environnement Commun), est un salon qui promeut les métiers de l’environnement dans la dimension du développement durable. En partenariat avec le REACEV (Réseau des Entreprises d’Afriques Centrales pour l’Économie Verte), le SAPEC s’inscrit dans la mise en œuvre de la décision des Chefs d’États de la CEEAC, notamment la Décision N°35/CEEAC/CCEG/XVI/15 du 25 mai 2015 portant adoption des programmes sectoriels sur le développement et la promotion de l’économie verte en Afrique centrale. Ainsi il vise faire la promotion des métiers verts sur le Plan politique, diplomatique, juridique, écologique, social, financier, scientifique et culturel.

Le SAPEC a pour objectifs :

Assurer la promotion des engagements politiques et diplomatiques des États et de la CEEAC ainsi que des autres parties prenantes engagées dans les secteurs de l’économie verte.

Assurer la promotion des Partenaires Techniques et Financiers engagés dans l’économie verte.

Assurer la promotion des avancées et innovations scientifiques et technologiques et les formations des métiers des deux secteurs au niveau national, sous-régional et au-delà.

Assurer la promotion des activités des entreprises membres ou non du Réseau des Entreprises d’Afrique Centrale sur l’économie verte (REACEV)

Favoriser les rencontres B to B en faveur des entreprises du secteur

Favoriser les signatures des contrats d’affaires

Favoriser le contact entre les praticiens de l’économie verte et le grand public.

Pendant six jours, et sous le thème : « Enjeux de l’Eco-agriculture et de l’économie agroforestière sur les populations et la biodiversité en Afrique Centrale », le Salon a mis à la disposition des chercheurs, inventeurs et groupes associatifs, plusieurs types d’espaces pour valoriser leur Enseigne, présenter au mieux leurs programmes, projets, activités, services, produits et afin d’accueillir leurs clients et partenaires dans les meilleures conditions.