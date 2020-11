Cameroun, 20e édition du Grand Prix Cycliste international Chantal Biya : le kick-off a eu lieu à Douala

Initialement prévu du 7 au 11 octobre 2020, le Grand prix Cycliste Chantal Biya a été reporté par l’UCI (Union Cycliste Internationale). Finalement, la compétition se déroulera du 18 au 22 novembre 2020.

Seules dix équipes participeront à l’événement de cette année, un chiffre dû à la crise du Covid-19. Parmi elles, deux équipes européennes (l’équipe militaire française et Dukkla Banska Bystrica de Slovaquie). Pour l’Afrique, on pourra compter sur le pays hôte (Cameroun), le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la RDC et le Rwanda.

Une cérémonie officielle a eu lieu hier, mardi 17 novembre 2020 à Douala, la capitale économique pour présenter officiellement les équipes au public.

Le Grand Prix Chantal Biya 2020 est un parcours de 685,3 km. Le premier tour de l’épreuve couvrira un tronçon de 95,9 km dans l’arrondissement de Douala 3ème. Puis, le 19 novembre, ce sera Akonolinga-Abong-Mbang (environ 136 km). Le troisième, le 20 novembre, se déroulera entre Yaoundé et Ebolowa, sur un tronçon de 167 km.

Le 21 novembre, le parcours se poursuit sur un tronçon de 116,4 km de Zoétélé à Nkpwang-Meyomessala. La cinquième et dernière étape couvrira une distance de 166,4 km entre Sangmélima et Yaoundé.

Les participants à la course à vélo viennent souvent de tous les coins de la planète. Elle est encadrée par l’UCI depuis l’année 2006 et réunit à la fois les amateurs et professionnels du cyclisme. Le dernier vainqueur du tour est l’Algérien Azzedine Lagab. Parmi les différents gagnants du grand prix qui porte le nom de la Première dame camerounaise, le Néerlandais Peter Van Agtmaal et le Camerounais Yves Ngue Ngock partagent le record de récompenses avec 2 victoires chacun.

L’édition de 2020, de cette compétition qui a vu le jour en 2001 et qui se déroule tous les ans, a failli être annulée, en raison du Coronavirus qui continue à faire des ravages dans le monde en général et au Cameroun en particulier.