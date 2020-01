Cameroun, 10è édition du Forum Douanes-entreprises : les lampions se sont éteints !

Comment faire pour accroître le niveau de compétitivité des entreprises camerounaises ? C’est en droite ligne de cette problématique que la Direction Générale des Douanes a décidé de consacrer la session 2020 du Forum Douanes-entreprises (FDE) à la compétitivité des entreprises.

Tenu les 22 et 23 janvier 2020 à l’Hôtel Prince de Galles à Douala, sur le thème central « la compétitivité des entreprises au Cameroun : état des lieux, difficultés et perspectives », cette 10ème édition visait à offrir une plateforme d’échange avec les entreprises et les autres acteurs du commerce extérieur pour mettre en évidence l’implication des Accords de libre échanges et de libération des économies, les contraintes et difficultés rencontrées par les entreprises à devenir compétitives et décliner les attentes à l’endroit de l’administration des douanes, sur le plan de la règlementation, la dématérialisation ou de la poursuite des réformes ainsi que le dispositif d’accompagnement.

Durant cette session, il était aussi question, entre autres, d’évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées par le GICAM et les perspectives de la loi de finances et/ou de la poursuite des réformes ; outiller les participants à la maitrise et l’utilisation des instruments juridiques, de langage et les mécanismes de mise en œuvre des différentes mesures incitatives et de compétitivité ; esquisser de nouvelles lignes de collaboration entre la douane et les autres acteurs…

Les entreprises membres du GICAM étaient invitées à prendre part à ces travaux et ont saisi cette opportunité pour poser leurs questions et faire part des difficultés qu’elles rencontrent aux autorités en charge des questions douanières.