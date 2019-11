Buzz : que fait Jet Li au Ghana, en compagnie de Ban Ki-moon ?

Par Aziz Malick Diallo

L’acteur chinois, Li Lianjie, plus connu sous l’appellation de Jet Li, est au Ghana, en compagnie de l’ancien Secrétaire général des Nations-Unies. Que font les deux personnalités dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le célèbre acteur et producteur de cinéma chinois, Jet Li, de son vrai nom Li Lianjie, est arrivé au Ghana, à bord d’un avion, non pas pour tourner un film, mais dans le but de pouvoir assister à la première édition du Sommet Africain sur le Netpreneurship, qui aura lieu à Accra.

C’est à l’hôtel Kempiski que l’acteur a été aperçu en compagnie de Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations-Unies et celle du créateur de « La Fondation Jack Ma et du groupe Alibaba », Jack Ma dont on rappelle qu’il est l’homme le plus riche de Chine.

C’est ainsi que les hôtes « légendaires » ont décidé de rendre une petite visite de courtoisie au Président ghanéen, Nana Akufo-Addo, à Jubilee House. Un signe annonciateur de futurs accords entre le Ghana et la Chine.

Nous vous proposons de revivre cette visite en images