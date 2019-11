Buzz : Booba révèle un de ses rares selfies et explose le compteur de likes !

D’habitude, il ne poste du contenu que pour clasher ses adversaires. Le rappeur franco-sénégalais Booba a encore frappé sur le réseau social Instagram. En quoi faisant ?

Pour une rare fois, aucun rappeur ciblé par Booba dans un post où il est juste question d’un simple selfie de lui. B20 poste très peu de clichés de lui sur les réseaux sociaux. Il n’utilise son compte et profite de sa popularité que pour tacler ses nombreux ennemis. Et on peut dire qu’il n’est pas du tout tendre avec eux.

Sur sa page Instagram, on peut voir que ses récentes attaques visaient en particulier, le rappeur franco-marocain, La Fouine et le rappeur de Cocody Kaaris. Cependant s’il fait parler de lui en ce moment, c’est à cause d’un tout autre post. En effet, il n’a fait « que » poster un selfie miroir.

Les fans du Duc de Boulogne, peu habitués à ce genre de post, ont été nombreux à réagir, en expliquant qu’ils adoraient et qu’il devrait le faire plus souvent. Le moins qu’on puisse dire, c’est que pour un homme de 42 ans, Booba paraît plutôt branché.