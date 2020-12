Le chanteur populaire nigérian Burna Boy, qui est nominé deux fois aux Grammy Awards, s’est affiché sur les réseaux sociaux avec sa montre-bracelet « Richard Mille », dont la valeur est estimée à 50 millions de nairas, soit environ 70,8 millions FCFA. La montre a été dévoilée par l’artiste lui-même, dans sa story Instagram.

Même si 2020 a été très difficile à plus d’un titre, en raison de la pandémie du Covid-19, l’artiste nigérian Burna Boy a relativement connu une bonne année, puisqu’il a été nominé pour de nombreux prix prestigieux et en a remporté certains.

C’est donc pour célébrer cette année riche en réussites et nominations qu’il s’est procuré ce joyau de la marque « Richard Mille », qui aurait coûté une belle fortune à l’enfant de Port Harcourt (Nigeria) : 50 millions de nairas, soit environ 70,8 millions FCFA.

L’un des chanteurs africains les plus suivis sur internet, Damini Ebunoluwa Ogulu alias « Burna Boy », à l’instar du Sud-Africain Master KG ou encore de la franco-malienne Aya Nakamura, a récemment été distingué par YouTube et Spotify. Pour Apple Music, ses sons « ont été streamés plus de 100 millions de fois ». Mais l’artiste n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.

Pour mémoire, l’artiste nigérian s’est vu décerner, il y a quelques mois, un autre prix d’une grande envergure. En effet, l’artiste a remporté, pour la deuxième année consécutive, le prix du meilleur artiste international aux BET Awards. Burna Boy, tout comme Davido, est un amoureux des bijoux en diamant. Il a été vu à différentes occasions portant des colliers de diamants, des bretelles, des montres bracelets, des bagues…

Pour ce qui est de Davido, il a récemment offert une montre-bracelet Rolex à son cousin Tunegee, d’une valeur de 40 000 dollars (de plus de 21,5 millions FCFA).