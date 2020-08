Burkina Faso : Lazare Banssé succède à Sita Sangaré à la tête de la FBF

La Fédération burkinabè de football a un nouveau président. C’est avec 94 voix que Lazare Banssé a été élu, à l’issue d’une assemblée générale, tenue à Bobo-Dioulasso (Ouest du Burkina), ce samedi et qui a réuni des présidents de clubs, de ligues et de district. Il succède ainsi à Sita Sangaré, qui était aux commandes de la FBF.



Après plusieurs mois de campagne, le nouveau président de la Fédération burkinabè de football (FBF) est connu. Lazare Banssé a remporté la majorité des voix requises. Au niveau des votants disposant d’une voix, Lazare Banssé creuse l’écart en remportant 48 voix contre 20 pour Amado Traoré. Au niveau des clubs de première division disposant de deux voix, Amado Traoré remporte 30 voix et totalise 50 voix contre 16 pour Lazare Banssé qui totalise cependant 64 voix.

Au moment du décompte au niveau des ligues, lorsque Lazare Banssé, soutenu par le président sortant Sita Sangaré, obtient six ligues, ses supporters sautent de joie. C’est plié. Il obtient les dix ligues (30 voix) contre 3 et remporte l’élection par 94 voix contre 59. La salle explose lors de la délibération. Le nouveau président est porté en triomphe. Il suède ainsi à Sita Sangaré, pour les quatre prochaines années.

Lazare Banssé est très bien connu du milieu sportif burkinabè. Ancien président du conseil d’administration de Étoile filante de Ouagadougou (EFO), il a été longtemps l’un des conseillers du président sortant, Sita Sangaré. C’est après le refus de la candidature de ce dernier par les autorités militaires, qu’il a déclaré sa candidature alors qu’Amado Traoré croyait remporter, cette année, l’élection, haut la main.

Signalons que Lazare Banssé a aussi dirigé la CAMEG, la centrale d’achat des médicaments essentiellement génériques, durant plusieurs années. Il a promis un autre dynamisme au football burkinabè à la suite du Colonel Sita Sangaré, qui a aussi écrit l’histoire des Étalons avec une finale à la CAN en 2013 et une 3ème place à la CAN en 2017.