Burkina Faso : Korotimi Dao, l’Amazone de la mode

Korotimi Dao, styliste modéliste burkinabè spécialisée dans la Haute Couture est l’une des pionnières à travailler sur le Faso Danfani le tissu local de son pays. Au-delà d’être la promotrice de Mod’afrique, elle est considérée aujourd’hui comme un nom incontournable de la mode africaine. Rencontre inspirante.

AFRIK.COM : Pour qui créez-vous d’abord?

Korotimi Dao : je crée d’abord pour les femmes et puis pour les hommes, que j’habille avec des tenues sobres et classiques, faites d’un mélange de tissage faso danfani, coton et lin. De la guipure, l’organza, la soie, les crêpes de soie mousseline et du lin viscose pour des robes, pour des ensembles chics et féminins.

AFRIK.COM : Vous avez participé à plusieurs défilés de mode nationaux et internationaux avec votre marque KORO DK STYLE, tels que « Dessine-moi La mode » à Genève, aux Halles à Paris, a SiraVision au Sénégal, Afric Collection au Cameroun et récemment le défilé de la Francophonie en Côte d’ivoire… Quelles sont vos ambitions nouvelles?

Korotimi Dao : A travers une ligne de sportwear baptisée AFRIK’IN qui sera bientôt lancée depuis le Burkina Faso, je veux surfer entre la tradition, par nos tissages au Burkina Faso, et la modernité par le style de mes créations. Cette ligne a pour but premier de permettre à la jeune génération Burkinabè de renouer avec sa culture en portant aisément du Faso Danfani.

AFRIK.COM : Et au delà de nos frontières?

Korotimi Dao : Bien sûr, toujours dans la promotion de faso danfani, je souhaite trouver de nouvelles manières d’exporter ce textile si particulier et unique, qui est une fierté pour notre pays.