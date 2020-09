Botswana : plus de 300 éléphants tués

Les toxines dans l’eau, produites par les cyanobactéries, ont tué plus de 300 éléphants au Botswana, cette année, ont annoncé, lundi, des responsables, lors de la publication de résultats d’une enquête sur les décès qui avaient déconcerté et alarmé les défenseurs de l’environnement.



Les cyanobactéries sont des organismes microscopiques communs dans l’eau et parfois trouvés dans le sol. Tous ne produisent pas des toxines, mais les scientifiques affirment que les toxines se produisent plus fréquemment à mesure que le changement climatique fait monter les températures mondiales.

Directeur adjoint du département de la faune et des parcs nationaux, Cyril Taolo, a déclaré lors d’une conférence de presse, que le nombre d’éléphants morts était passé à 330, contre 281 en juillet. Le vétérinaire principal du département, Mmadi Reuben, a déclaré: « Nos derniers tests ont détecté que les neurotoxines cyanobactériennes sont la cause des décès. Ce sont des bactéries présentes dans l’eau. Cependant, nous avons encore de nombreuses questions en suspens, notamment pourquoi les éléphants seulement et pourquoi cette zone seulement ? Nous avons un certain nombre d’hypothèses que nous étudions ».

D’autres animaux de la région de l’Okavango Panhandle semblaient indemnes. Certaines proliférations de cyanobactéries peuvent nuire aux humains et aux animaux, et les scientifiques s’inquiètent de leur impact potentiel, car le changement climatique entraîne des températures de l’eau plus chaudes, milieu préféré de nombreuses cyanobactéries.

Les températures de l’Afrique Australe montent parfois au point d’atteindre le double de la moyenne mondiale, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. « Cela revient à avoir les bonnes conditions, au bon moment, au bon endroit et ces espèces vont proliférer. Ces conditions se réunissent plus souvent, dans plus d’endroits, donc nous voyons de plus en plus ces proliférations toxiques dans le monde », a déclaré à Reuters Patricia Glibert, professeure au Centre des sciences environnementales de l’Université du Maryland, qui a étudié les cyanobactéries.

Au Zimbabwe voisin, environ 25 carcasses d’éléphants ont été trouvées près du plus grand parc animalier du pays et les autorités soupçonnent qu’elles ont succombé à une infection bactérienne. « Nous avons envisagé la possibilité de cyanobactéries, mais nous n’avons aucune preuve que ce soit le cas ici (au Zimbabwe) », a déclaré Chris Foggin, vétérinaire au Victoria Falls Wildlife Trust, qui a testé des échantillons d’éléphants morts du Zimbabwe et du Botswana.

La population d’éléphants en Afrique est en baisse, en raison du braconnage, mais le Botswana, qui abrite près d’un tiers des éléphants du continent, a vu son nombre passer à environ 130 000.