Bonne et Heureuse année à celles et ceux qui souffrent, mais qui tiennent encore debout

Bonne et Heureuse année aux populations de l’Est de la République Démocratique du Congo qui souffrent de la guerre depuis trop longtemps. À celles et ceux qui se réveillent chaque matin avec l’incertitude comme compagne, qui ont vu leurs villages brûlés, leurs familles dispersées, leurs rêves interrompus. Que cette nouvelle année apporte enfin le silence des armes, la justice pour les victimes et la dignité retrouvée pour un peuple qui ne mérite ni la peur ni l’oubli.

Bonne et Heureuse année aux membres de la Génération Z emprisonnés au Maroc pour avoir osé s’exprimer, protester ou revendiquer un avenir meilleur. À cette jeunesse courageuse dont la voix a été enfermée derrière des murs, mais dont les idées restent libres. Que cette année soit celle de la libération, du dialogue et de la reconnaissance du droit fondamental à rêver, à critiquer et à participer à la construction de la société. Que leur courage inspire des nations entières.

Bonne et Heureuse année aux populations brimées en Tanzanie, à celles et ceux qui vivent sous la pression, la peur ou la restriction des libertés. À tous ceux qui avancent à pas prudents dans leur propre pays, contraints de se taire pour survivre. Que cette année ouvre des espaces de liberté, de respect et de justice, et que la dignité humaine cesse d’être négociable.

Bonne et Heureuse année aux migrants africains qui affrontent les routes de l’exil, les déserts brûlants, les mers dangereuses et l’indifférence du monde. À ceux qui ont quitté leur terre non par choix, mais par nécessité. À ceux qui ont perdu des proches en chemin, et à ceux qui continuent malgré la peur. Que cette année protège leurs pas, adoucisse leurs épreuves et rappelle à l’humanité que migrer n’est pas un crime, mais un acte de survie et d’espoir.

Bonne et Heureuse année aux réfugiés et déplacés internes à travers l’Afrique, vivant dans des camps ou des abris de fortune. À ceux qui ont tout perdu sauf la volonté de vivre. Que cette nouvelle année apporte des solutions durables, des conditions de vie dignes et, surtout, la possibilité de rentrer chez eux en sécurité.

Bonne et Heureuse année aux femmes africaines victimes de violences, d’injustices et de discriminations. À celles qui portent des charges trop lourdes, souvent dans le silence. À celles qui luttent pour exister dans des sociétés qui les minimisent. Que cette année soit celle de leur protection, de leur reconnaissance et de leur émancipation.

Bonne et Heureuse année aux enfants qui grandissent dans la guerre, la pauvreté ou l’abandon. À ceux qui travaillent au lieu d’apprendre, qui fuient au lieu de jouer. Que cette année leur rende l’enfance qu’on leur a volée, l’école qu’ils méritent et les rêves auxquels ils ont droit.

Bonne et Heureuse année aux journalistes, aux activistes et aux défenseurs des droits humains réduits au silence, menacés ou emprisonnés. À ceux qui risquent leur liberté pour dire la vérité. Que cette année protège leurs voix et renforce leur combat, car une société sans vérité est une société qui s’égare.

Bonne et Heureuse année aux peuples du Sahel pris entre terrorisme, instabilité et pauvreté. À ceux qui vivent dans l’attente permanente d’un lendemain plus sûr. Que cette année apporte la paix, la coopération sincère et des solutions qui placent l’humain au centre.

Bonne et Heureuse année aux populations oubliées des zones rurales, privées d’eau potable, de soins et d’éducation. À celles et ceux que les statistiques ignorent mais dont la souffrance est bien réelle. Que cette année rapproche les services essentiels, valorise leur travail et reconnaisse leur rôle fondamental dans la survie de nos sociétés.

Bonne et Heureuse année aux jeunes africains au chômage, diplômés mais sans opportunités, pleins de talents mais sans portes ouvertes. À ceux qui se sentent trahis par les promesses non tenues. Que cette année soit celle de l’emploi digne, de l’entrepreneuriat soutenu et de la confiance retrouvée entre générations.

Bonne et Heureuse année aux peuples meurtris par la corruption, les détournements et la mauvaise gouvernance. À ceux qui voient les richesses de leur pays disparaître pendant qu’eux survivent. Que cette année marque un tournant vers la responsabilité, la transparence et le service du bien commun.

Bonne et Heureuse année aux personnes malades, sans accès aux soins adéquats, aux hôpitaux débordés et aux soignants épuisés. Que cette année renforce les systèmes de santé, protège ceux qui soignent et redonne espoir à ceux qui luttent contre la maladie.

Bonne et Heureuse année à tous ceux qui, malgré la souffrance, continuent d’aimer, d’aider et de croire. À ceux qui partagent le peu qu’ils ont, qui tendent la main quand tout semble perdu. Que cette année récompense leur humanité et rappelle au monde que la solidarité est notre plus grande richesse.

Enfin, Bonne et Heureuse année à l’Afrique tout entière. Une année de paix, de justice, de liberté et de dignité. Une année où les cris de douleur seront enfin entendus et transformés en actions concrètes. Une année où l’espoir cessera d’être un mot pour devenir une réalité.