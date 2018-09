Boddhi Satva, nouvel ambassadeur VLISCO sort « Fade Away »

Dans son nouveau clip « Fade Away », le DJ et producteur Boddhi Satva, nous emmène, à Marrakech (Maroc). Accompagné de la chanteuse maroco-norvégienne Zee, il nous fait voyager et prolonger les vacances.

Réalisé par Rafael Duarte et sous la direction artistique d’Eddy Parker, «Fade Away » (« Disparaître ») confirme le goût incontestable de Boddhi pour l’élégance et le beau. Couleurs chaudes, ambiance épurée, le clip a été tourné au Jnane Tamsna, l’un des riads les plus prestigieux de Marrakech. Situé à la Palmeraie de la ville, ce domaine qui s’étend sur neuf (9)

hectares appartient à Meryanne Loum-Martin et son époux Gary.

« Fade Away » : quand la musique, le tourisme et la mode se rencontrent dans un clip !

À-travers ce clip, Boddhi Satva concrétise également sonpartenariat avec la célèbre marque hollandaise de textiles imprimés wax, VLISCO. En effet, Boddhi Satva est le premier DJ à devenir ambassadeur de la marque.

A propos de Boddhi Satva :

Producteur et Dj, Boddhi Satva, de son vrai nom Armani Kombot-Naguemon est un artiste Centrafricain, basé au Portugal. Il est notamment le fondateur de l’Ancestral Soul, une mouvance de l’afro house. Engagé et dévoué, il affirme dans chacune de ses productions son identité africaine.

Ce globetrotteur éclectique construit en permanence un pont entre l’Afrique et le reste du monde à travers ses compositions. Reconnu internationalement, Dj Boddhi Satva a collaboré avec des artistes variés tels Freddy Massamba, Davido et de nombreux labels comme Vega Records, Yoruba Records et BBE pour ne citer qu’eux.

Avec Boddhi Satva, “Africa is the new Black”.