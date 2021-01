Big Brother Naija : Nengi reçoit un cadeau de SUV Range Rover des fans

La nouvelle année commence de fort belle manière pour l’ancienne colocataire de Big Brother Naija, Rebecca Nengi Hampson, qui a reçu de ses fans un tout nouveau SUV Range Rover pour son anniversaire. La star de télé-réalité a célébré ses 23 ans ce vendredi 1er janvier 2021, était très heureuse de ce cadeau exceptionnel.

Ex-Big Brother Naija saison 5 star de la télé-réalité Lockdown et ex-colocataire, Rebecca Hampson simplement connue sous le nom de Nengi a reçu un tout nouveau SUV Range Rover pour son anniversaire, ce vendredi 1er janvier 2021. Dans une vidéo en direct sur Instagram, Nengi a été vue en train de se réjouir de la voiture. Certains de ses fans qui n’ont pas été identifiés où vus dans la vidéo, à l’exception de leurs voix, ont confirmé à l’unanimité qu’ils avaient acheté la voiture pour elle.

« J’adore ça, j’adore ça », a dit Nengi en inspectant sa nouvelle voiture. Ainsi, Rebecca Nengi Hampson rejoint la liste des stars de la télé-réalité qui ont reçu des voitures pour leur anniversaire, tout comme Dorathy Bachor, qui a reçu en cadeau une voiture Mercedes Benz pour son 25ème anniversaire. Alors vainqueur de la cinquième saison de l’émission de télé-réalité, Laycon a également reçu une Mercedes Benz, le jour de son anniversaire.

La nouvelle voiture de Rebecca Nengi Hampson est déjà immatriculée à son nom et le numéro de plaque a été personnalisé avec son surnom « Nengi Pengi ». Une manière pour ses fans de lui rendre un vibrant hommage, en lui souhaitant joyeux anniversaire et une bonne et heureuse année. D’autant plus que l’année 2020, qui vient de s’achever, a été très difficile pour le monde entier en général, avec la crise sanitaire, mais également économique.

« Je viens de traverser une autre étape. Maintenant, je suis entré en contact avec un nouveau degré de bonheur. Mon anniversaire, cette année, est une bénédiction dont je rêvais. Cette merveilleuse journée est un chemin qui mène à la joie éternelle, à une force sans faille et à une bonne santé. Mes peurs ont disparu et mes inquiétudes sont enterrées. J’ai rêvé de vivre encore très longtemps. Aujourd’hui, tout cela est une belle réalité. Joyeux anniversaire à moi. C’est en effet un nouveau jour », a posté Nengi, qui compte désormais plus de 1,9 million d’abonnés sur Instagram.