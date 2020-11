Biden ou Trump, le prochain Président des Etats-Unis sera un vieillard

Les résultats de la Présidentielle américaine continuent de tomber et deviennent de plus en plus favorables au démocrate Joe Biden, qui vient de remporter le Wisconsin et le Michigan. Dans quelques heures, les choses seront clarifiées. Mais que cela soit Joe Biden ou Donald Trump, le prochain Président des Etats-Unis d’Amérique sera un vieillard, avec plus de 70 ans d’âge.

Les choses s’accélèrent aux Etats-Unis d’Amérique, avec les résultats de l’élection présidentielle américaine qui continuent de tomber et deviennent de plus en plus favorables au démocrate Joe Biden. ce dernier vient de remporter le Wisconsin et le Michigan, les deuxième et troisième États repris par Joseph Biden à Donald Trump, avec l’Arizona.

Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. Il reste le Nevada qui a six grands électeurs. S’il l’emporte, il atteindrait le nombre de 270 pour être élu Président des États-Unis. Les Américains retiennent leur souffle, car les prochains résultats attendus parmi les États clés, outre le Nevada, sont la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie.

Le Président sortant, le Républicain Donald Trump, quant à lui, a eu la confiance de 214 grands électeurs. En déclarant avoir remporté l’élection présidentielle et dénonçant « une fraude » dans le comptage des voix, Donald Trump a invité à l’annulation des votes par procuration et menacé de saisir la Cour suprême. Il a encore des chances de rester au pouvoir.

S’il est reconduit, Donald Trump, né le 14 juin 1946 à New York, entamera son magistère à l’âge de 74 ans. Si c’est Joseph Biden, dit Joe Biden, né le 20 novembre 1942 à Scranton, qui prend le pouvoir, il débutera un mandat à 78 ans. Deux vieillards qui aspirent à diriger les Etats-Unis. L’on se demande où sont les jeunes Américains ? Car, on est loin des Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, qui avaient tous moins de 50 lorsqu’ils accédaient au pouvoir.