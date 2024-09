Bénin : affaire Boko, suite et pas fin…

L’arrestation d’Olivier Boko, proche du président Talon, suscite une vive indignation, les avocats dénonçant un enlèvement illégal par des forces non identifiées.

La récente disparition d’Olivier Boko, homme d’affaires influent et proche du président Patrice Talon, soulève de nombreuses questions. Tandis que les autorités béninoises restent silencieuses, un collectif d’avocats dénonce ce qu’ils qualifient d’« enlèvement » orchestré par des forces non identifiées. Cet événement, qui s’inscrit dans un climat politique déjà tendu, pourrait entraîner des répercussions majeures pour la stabilité du pays.

Un enlèvement dans des circonstances troublantes

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, Olivier Boko aurait été intercepté par des individus armés alors qu’il se rendait au domicile du président. Son entourage, notamment ses avocats, qualifie cette intervention d’enlèvement. Aucune information officielle n’a pour l’instant été délivrée concernant sa localisation ni son état de santé, ce qui renforce les craintes de ses proches.

Les avocats d’Olivier Boko et ceux d’Oswald Homeky, ancien ministre des Sports, arrêtés le même jour, dénoncent des pratiques illégales. Selon eux, la perquisition et les arrestations effectuées en pleine nuit sont contraires à la législation béninoise. Ils exigent la libération immédiate de leurs clients et n’hésitent pas à envisager de saisir des instances internationales.

Des interpellations aux allures politiques

Le climat de méfiance s’installe au Bénin, où ces arrestations sont perçues par certains comme des tentatives de neutraliser des personnalités influentes. Olivier Boko, un proche du président, et Oswald Homeky, un acteur politique clé, semblent cristalliser les tensions actuelles au sein du système Talon.

Face à ces événements, les autorités judiciaires et policières béninoises n’ont pour l’instant publié aucune déclaration officielle. Ce silence, ajouté aux réactions d’indignation des avocats et des partisans d’Olivier Boko, ne fait qu’amplifier l’inquiétude. La communauté internationale, elle aussi, commence à s’intéresser de près à cette affaire, craignant des répercussions sur la stabilité du Bénin.