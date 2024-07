Bee Joe en Concert : Le slam ivoirien à l’honneur

Le samedi 6 juillet 2024, l’Institut Français de Côte d’Ivoire a vibré au rythme du slam avec la performance exceptionnelle de Bee Joe. Ce pionnier du slam ivoirien, connu pour son engagement et sa plume percutante, a captivé son public lors d’un ONE MAN SLAM inoubliable et a profité de l’occasion pour s’adresser à la jeunesse.

Une voix pour les jeunes et la société

Le public présent à l’Institut Français a été transporté par la performance de Bee Joe. Pendant plus d’une heure et demie, il a enchaîné une vingtaine de textes, mêlant mélancolie et engagement. Ses paroles, telles que « Il y a bien longtemps, mon père m’a dit : fiston, fait bien attention à ta fréquentation », ont résonné profondément chez les jeunes présents.

À travers ses slams, il les encourage à persévérer face aux défis de la vie et interpelle les hommes politiques à tenir leurs promesses. Flora, une étudiante, a témoigné : « C’était vraiment incroyable, cela nous a transporté hors de la salle. Cela nous a fait voyager. L’esprit n’était pas là parce qu’on pensait en même temps aux paroles. On vivait l’instant présent, en fait. »

Un engagement à toute épreuve

Depuis plus de trois décennies, Bee Joe utilise le slam pour dénoncer les injustices et les tares de la société. À travers ses textes, il porte les voix des sans-voix et ne craint pas de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Sa capacité à traduire les réalités sociales en poésie rythmée en fait une figure emblématique du mouvement slam.

Bee Joe a clôturé son spectacle en appelant à une participation massive et à l’union au sein du mouvement slam. Pour lui, la force réside dans la collectivité et la collaboration. Son engagement pour la promotion de la poésie et du slam se poursuit avec le projet « Un Livre, Un Slam », visant à encourager la lecture et l’écriture à travers des performances de slam.

Une tournée à venir

Bee Joe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il prévoit une tournée à travers le pays pour diffuser son amour du slam. Ce spectacle à l’Institut Français d’Abidjan n’était qu’un avant-goût de ce que cet artiste engagé réserve à ses fans.

Bee Joe, de son vrai nom Joseph Baffrou, n’est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un acteur majeur de la scène slam en Côte d’Ivoire et en Afrique. En 2013, il a remporté le Prix spécial du jury lors du concours panafricain Spoken Word Project, et il a été récompensé en 2018 pour la promotion de la poésie et du slam par l’Association des écrivains de Côte d’Ivoire (AECI).