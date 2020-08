Bébé Green Togo : cette start-up qui produit des aliments bio pour bébés

Bébé Green Togo est une start-up togolaise qui fabrique des aliments bio pour bébés. La jeune micro-entreprise apporte un grand soulagement aux parents dont les nourrissons doivent s’adapter à de nouveaux aliments.

Pour Laetitia Atsu, directrice de Bébé Green Togo, son aventure a été mue par ce simple besoin de réaliser des pots nutritifs pour son propre enfant. Comme elle le confie : « Je me suis dit pourquoi ne pas prendre les fruits et les légumes qu’on a au Togo, les transformer en purées et en compotes pour les donner à mon enfant. Voilà, je suis allée au marché, j’ai pris de fruits et j’ai commencé par faire des compositions ».

Grâce au bouche à oreille et aux réseaux sociaux, la jeune entreprise commence alors à toucher une plus grande clientèle. Les parents dont les nourrissons doivent passer l’étape de la diversification alimentaire peuvent ainsi se procurer les pots prêts à consommer de Bébé Green Togo à des coûts accessibles.

Une entreprise tournée vers le social

L’une des particularités de Bébé Green Togo, c’est que l’entreprise est résolument tournée vers le social. En effet, elle planifie régulièrement des rencontres d’échanges conduites par des nutritionnistes et des pédiatres. Ces professionnels donnent ainsi des conseils aux mères quant à l’alimentation de leurs enfants.

Le processus de fabrication consiste à laver et découper, dans un premier temps, les fruits et légumes, puis à les passer au mixeur. Ils passent ensuite dans des pots stérilisés avant d’être déposés dans le réfrigérateur. 24 heures plus tard, l’écoulement de ces produits est assuré par le service de livraison.

Par ailleurs, il faut souligner que le Togo est le 2e exportateur africain de produits agricoles bio vers l’Europe. Entre 2018 et 2019, ce sont 45 000 tonnes qui ont été expédiées vers cette destination. Des initiatives comme Bébé Green Togo sont donc fortement à encourager.