Barack Obama critique Donald Trump : « La démocratie est en jeu »

Le Président américain, Barack Obama, a vivement critiqué, ce vendredi 14 octobre 2016, le candidat républicain à la Maison Blanche, à l’occasion d’une réunion de soutien à Hillary Clinton.

A 25 jours de l’élection présidentielle américaine, Barack Obama a livré un réquisitoire cinglant contre Donald Trump, entraîné dans un cycle infernal de polémiques. « Le savoir-vivre est en jeu dans cette élection. La tolérance est en jeu. La courtoisie est en jeu. L’honnêteté est en jeu. L’égalité est en jeu. La bienveillance est en jeu. La démocratie est en jeu », a alerté Barack Obama à Cleveland.

Donald Trump « menace d’emprisonner ses opposants politiques. Ou de faire taire les médias. Il salue l’ingérence des Russes dans notre processus électoral, et suggère maintenant que si la campagne ne se déroule pas comme il l’entend, ce n’est pas à cause de ce qu’il a dit, mais parce que l’élection est truquée et que c’est une imposture. Vous savez, certains pays fonctionnent comme ça, et ce sont des tyrannies qui pratiquent l’oppression », a souligné Barack Obama.

Obama ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Pour le chef de l’Etat américain, « cet homme passait tout son temps à essayer de convaincre le monde entier qu’il faisait partie de l’élite globale! (…). Je trouve toujours intéressant de voir ces gens qui jouent les durs en paroles, mais pas en actes ».

La veille, c’est la Première dame des Etats-Unis qui a tiré à boulet rouges sur Donald Trump. Michelle Obama a dénoncé le comportement du candidat républicain Donald Trump. Lors d’un déplacement dans le New Hampshire, le jeudi 13 octobre 2016, la Première dame des Etats-Unis a fait un discours émouvant pour dire à quel point elle était écœurée par le comportement de Donald Trump, qu’elle assimile à un « prédateur sexuel ».