Bantunani annonce la sortie de son nouvel album « Anthropic »

Le label Blackninja Publishing a annoncé, vendredi, la sortie du 15e album solo de son artiste phare, Michel Nzau très connu sous le nom de Bantunani.

Bantunani revient sur le podium, deux ans après le succès de son album « Cosmogony ». Le 15e album de celui que le public appelle « Afropolitain » est intitulé « Anthropic ». Il s’agit d’un projet musical unique qui offre deux regards croisés : le groove funky et vindicatif. La sortie effective de cet album « est prévue pour le 28 octobre », précise Christine Dufrénois, leader du Label. En attendant, Bantunani a dévoilé trois premiers singles, parmi eux : Young Blood (the soul of peace). Ce titre célèbre l’envie et la danse. Dans cet album, Bantunani « étonne par la présence d’une voix mélodique aux accents narratifs, quelque chose a changé chez lui, il y a un vrai mystère », ajoute-t-elle.

Pour Bantunani, sa musique « se positionne à la croisée des styles ». Une orientation impulsée par la fusion et les rencontres. En parallèle, le label a expliqué que la sortie du 15e album de Bantunani coïncide avec la sortie du premier album de ses trois enfants. Intitulé « Disconnect », le tout premier pas de ses enfants réunis au sein du groupe « Misato » est un mélange de bonne humeur et de gaieté. « Ces jeunes talents, passés par les écoles conservatoires de Kinshasa, Casablanca et Orléans, accompagnent leur père, depuis plus d’une décennie, sur scène et dans ses créations, créant ainsi une sorte de Fonky family affair à l’idée bien précise de la musique live et porteur de message », explique le label.

Avec 15 albums et plus de 80 sons à son actif, Bantunani n’est plus à présenter sur la scène musicale en Afrique. Rappelons que la sortie de « Anthropic » a été précédé par son 14e album « Cosmogony », qui a connu un succès retissant, du fait de son caractère mélancolique et énergétique.