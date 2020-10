Aya Nakamura dévoile la photo de sa petite Aïcha

Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danioko, autrice-compositrice-interprète franco-malienne de pop urbaine et de R&B, très discrète sur sa vie privée, vient de dévoiler la photo de sa petite fille Aïcha, âgée de 3 ans.

Très active sur les réseaux sociaux, la chanteuse Aya Nakamura aime partager son quotidien avec ses 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, 905 000 sur Twitter et plus de 643 496 sur Facebook, mais lorsqu’il s’agit de son compagnon ou de sa fille, ses fans n’ont pas le droit aux mêmes détails. Une mère poule pour sa fille, l’interprète de « Djadja » souhaite la préserver au maximum des aléas de la célébrité et du difficile et impitoyable monde des réseaux sociaux.

Aussi bien pour ses musiques, que pour sa vie privée ou son physique, la jeune maman doit sans arrêt passer au-dessus de commentaires plus violents les uns que les autres. Une bonne raison pour ne pas inclure sa petite Aïcha dans sa vie d’artiste et donc ne pas donner l’occasion à certains haineux de s’en prendre à elle. Mais, il y a quelques jours, la star franco-malienne de 25 ans, a publié une vidéo dans laquelle la petite Aïcha était visible.

Sur son compte Twitter, et Instagram, Aya Nakamura se montre ainsi en train de jouer, de colorier, ou encore dans le parc avec sa fille à travers une vidéo dans laquelle elle explique que l’amour de sa fille « est un amour pur, c’est important ». Dans cette vidéo on découvre une partie de la vraie personnalité de la chanteuse : « Des fois, je vais être dur. Alors que dans la vraie vie Aya elle est cool. Un peu trop cool même ».

Une mise en bouche pour annoncer la sortie de son nouvel album intitulé « AYA », dans les bacs le 13 novembre prochain. De nouveaux titres qui, selon elle, lui correspondent beaucoup plus et qu’elle a hâte de faire découvrir à ses fans. « C’est tellement beau ! Je n’ai même pas les mots pour décrire cet extrait une dernière chose j’ai trop hâte », a déclaré un fan. « C’est si chou j’étais là devant la vidéo j’avais des larmes. Franchement, c’est trop touchant et trop mimi ce que tu dis », a indiqué un autre.