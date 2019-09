Auto-école au Togo : les inscriptions suspendues

Les inscriptions dans les établissements de formation au code de la route et à la conduite sont suspendues au Togo jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été notifiée aux promoteurs desdits établissements à travers une note de Delato Kokou Agbokpe, directeur des transports routiers et ferroviaires togolais.

Responsabiliser les moniteurs

Depuis le 04 septembre 2019, les inscriptions relatives à la formation pour l’obtention du permis de conduire catégorie A sont irrecevables en République togolaise. Le directeur des transports routiers et ferroviaires togolais, Delato Kokou Agbokpe, a demandé aux promoteurs des centres de formation de ne plus recevoir de nouvelles inscriptions. Ladite décision concerne la catégorie A, celle relative aux motocyclettes, tricycles et quadricycles. Elle est motivée par la vision du gouvernement togolais, celle de « procéder d’abord à la définition et à l’élaboration du contenu de cette formation avant de confier cette noble et lourde responsabilité aux moniteurs ».

Cette décision rendue public par le patron du service routier est semblable à celle imposée parle colonel Yark Damehane, ministre togolais de la Sécurité qui a décidé du port de permis de conduire obligatoire pour tout conducteur de moto.

Pour Delato Kokou Agbokpe, cette mesure a été prise pour permettre aux conducteurs à 2 roues d’avoir des formations de qualité afin de réduire les accidents de route.

Précisons que durant l’année en cours (du 1er janvier au 31 juillet seulement), le nombre de morts enregistré dans les accidents de circulation n’est pas négligeable. Il s’élève à 354. Gageons que cette disposition aidera à inverser la tendance.