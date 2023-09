Audrey Azoulay appelle à accroître les investissements mondiaux en faveur de l’éducation des filles et des femmes

Beijing, le 29 septembre 2023 – Jeudi à Pékin, Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, a coprésidé la cérémonie de remise du Prix UNESCO 2023 pour l’éducation des filles et des femmes, aux côtés de la Professeure Peng Liyuan, Envoyée spéciale de l’UNESCO. À cette occasion, elle a appelé à une « intensification des investissements mondiaux en faveur de l’accès des filles et des femmes à l’éducation ».

« En 1995, à Pékin, la communauté internationale a adopté la Déclaration et le Programme d’action des Nations Unies pour les droits des femmes. Depuis lors, des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine de l’éducation. Aujourd’hui, 90 % des filles dans le monde achèvent leurs études primaires et plus de 40 % d’entre elles ont accès à l’enseignement supérieur. Cette dynamique doit se poursuivre car l’égalité des genres dans l’éducation n’est pas encore une réalité. À l’heure actuelle, les deux tiers des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes », a déclaré Audrey Azoulay.

Créé en 2015 et soutenu par la Chine, le Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes, récompense chaque année des projets qui contribuent à relever ce défi. Les deux lauréats 2023, recommandés par un jury international d’experts, sont le programme Star Schools (Pakistan) et le projet Spring Bud (Chine).

Visite de deux sites du patrimoine mondial

Le projet du Pakistan garantit l’éducation des filles dans les situations d’urgence. Plus de 540 000 filles issues de minorités en bénéficie, notamment des réfugiées afghanes et rohingyas ainsi que des sinistrées, touchées par des catastrophes naturelles telles que les inondations de 2022. Le projet de la Chine soutient l’accès à une éducation de qualité de 4 millions d’adolescentes, issues de 56 groupes ethniques, répartis dans 31 provinces.

Lors de sa visite en Chine, Audrey Azoulay a également rencontré le Président Xi Jinping, qui a réaffirmé l’engagement de la Chine à soutenir le mandat de l’UNESCO et à travailler de concert avec l’ensemble des États membres de l’Organisation.

La Directrice générale de l’UNESCO a également visité deux sites du patrimoine mondial : la Cité interdite à Beijing et le site de l’homme de Pékin à Zhoukoudian. Durant ces trois dernières années, l’UNESCO a soutenu la production d’un documentaire franco-chinois consacré à l’homme de Pékin, qui souligne l’importance des découvertes archéologiques faites sur ce site. Ce documentaire est en cours de distribution à travers le monde.