Aucune femme ne peut se passer d’un homme, d’après Iona Reine

La sage-femme professionnelle et auteure-compositrice-interprète en herbe du high-life, Iona Reine, a insisté sur le fait que chaque femme, quelle que soit sa force, a besoin d’un homme à ses côtés.

Iona Reine est formelle. D’après son expérience de femme divorcée, elle indique que ce n’est jamais vrai lorsqu’une femme dit qu’elle peut tout faire par elle-même et qu’elle n’a pas besoin d’un homme à ses côtés. L’auteur-compositrice-interprète a fait cette déclaration lors d’une interview avec sur éTV Ghana.

« Dans la propre sagesse de Dieu, Il a d’abord créé un homme, puis il a ajouté la femme. Dieu aurait pu créer la femme en premier et la laisser là-bas, mais même l’homme qui a été créé dans son ensemble n’était pas censé être seul, combien plus la femme qui a été créée à partir d’une côte choisie de son côté. Vous dépendez de lui », a-t-elle rappelé.

L’expérience de vie d’Iona Reine, vivant avec un mari et sans mari, a éclairé son opinion sur cette question, d’où sa chanson « No woman can do without a man » (Chaque femme a besoin d’un homme).

Selon la chanteuse ghanéenne, son divorce l’a amenée à traverser des étapes de dépression et c’est au cours de sa phase d’acceptation qu’elle a réalisé qu’elle pouvait également écrire des chansons et chanter, c’est pourquoi elle a décidé de prendre de la musique pour s’aider à guérir, tout comme elle aide les gens avec son talent de sage-femme.