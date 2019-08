Au Gabon, Mohammed VI va-t-il rencontrer Ali Bongo ?

Annoncé au Gabon depuis quelques jours, le roi Mohammed VI aura-t-il l’opportunité de rencontrer son ami, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba ?

Il serait étonnant de voir le roi Mohammed VI effectuer un séjour au Gabon et ne pas rencontrer le Président Ali Bongo, alors que ce dernier se trouve sur place. Ce scénario est toutefois envisageable, car plus de trois jours après qu’il soit annoncé dans ce pays d’Afrique Centrale, le souverain n’a toujours pas eu de tête-à-tête avec le dirigeant gabonais. Du moins, aucune information officielle dan ce sens.

Pour l’heure, l’information de la visite du roi au Gabon n’a été confirmée ni par Libreville, encore moins par Rabat. Et à ce stade, rien ne dit que le roi de ce pays d’Afrique du Nord se trouve au Gabon, où il a été annoncé en compagnie de son fils Moulay El Hassan et sa fille Lalla Khadija. En attendant que le palais de Libreville ou le ministère du palais royal ne confirme ou n’infirme la présence du souverain au Gabon dirigé par son ami et frère Ali Bongo. Certains journaux ayant indiqué que le roi, qui a entamé es vacances d’été au Nord du Maroc est allé les poursuivre au Gabon.

Si la visite du souverain est effective, elle intervient au moment où tous les yeux sont rivés sur Ali Bongo dont la santé fait toujours l’objet d’une vive polémique. Polémique née de la volonté de l’opposition gabonaise de faire une expertise médicale du dirigeant, et exacerbée par le retrait de l’accréditation du journaliste de RFI, qui a commis comme tort d’avoir indiqué qu’à aucun moment de la parade militaire du 17 août 2019, Ali Bongo ne s’est levé pour saluer les soldats comme il faisait par le passé, lors de la célébration de l’indépendance du Gabon.