Au Bénin des enfants prennent les commandes des médias

Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de l’Enfance ce 20 Novembre 2017, l’UNICEF a lancé au plan global l’initiative de la prise de commandement par des enfants dans différentes positions emblématiques notamment dans la sphère politique et médiatique. Cette initiative vise à encourager les enfants à s’exprimer et à susciter l’intérêt de tous les acteurs sur leur situation et leur avenir. Au Bénin, les enfants ont pris le contrôle de grands médias pour exprimer leurs opinions, expliquer leurs visions du monde et participer à un débat sur le travail des enfants dans les marchés.

