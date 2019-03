Attentat en Egypte : Algérie, le message de Bouteflika à Sissi

Suite à l’attaque terroriste perpétrée vendredi contre la mosquée « al Rawda » dans le Sinaï égyptien et qui a fait 305 morts dont 27 enfants, le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

C’est un message de condoléances que le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a adressé à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, ce samedi 25 novembre 2017, suite à l’attaque terroriste qui a fait 305 morts dont 27 enfants. L’attentat a été perpétré, vendredi 24 novembre, contre la mosquée « al Rawda » dans le Sinaï égyptien.

Dans son message diffusé par l’agence officielle algérienne, le chef de l’Etat algérien a indiqué : « Nous avons appris avec une grande affliction et une profonde indignation l’odieux attentat terroriste qui a ciblé, vendredi 24 novembre 2017, des fidèles dans la mosquée « al Rawda » dans le Sinaï, faisant de nombreux morts et blessés (…). En cette douloureuse circonstance, permettez-moi de vous présenter, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères condoléances, assurant les familles des innocentes victimes de ma profonde compassion et souhaitant aux blessés un prompt rétablissement » .

« Tout en condamnant dans les termes les plus vigoureux ce crime abject, écrit Bouteflika, nous exprimons notre solidarité totale au peuple égyptien frère dans cette épreuve et nous lui réitérons notre soutien face au terrorisme aveugle qui, en s’attaquant à des fidèles innocents en pleine prière du vendredi, a montré, une nouvelle fois, qu’il n’a pas de religion », écrit le dirigeant algérien.

Dans la même lancée, Abdelaziz Bouteflika a dénoncé que « cet attentat barbare et ignoble renforce notre conviction que la lutte contre le fléau du terrorisme aveugle nécessite davantage de coopération et la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour l’éradiquer partout dans le monde et protéger l’humanité de ses affres ».

« Le peuple égyptien saura dépasser cette douloureuse épreuve et en sortira plus fort grâce à son courage et à ses capacités de résistance », a conclu le Président Bouteflika, indique TSA.