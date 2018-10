Attaque terroriste en Tunisie : le message fort et ferme du roi du Maroc, Mohammed VI

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé un message fort et ferme, suite à l’attaque terroriste perpétrée en Tunisie par une femme kamikaze.

C’est un message de solidarité profonde et de compassion que le roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé au président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, suite à l’attaque terroriste qui a visé, lundi 30 octobre 2018, le centre ville de Tunis, faisant plusieurs blessés.

En son nom propre et au nom du peuple marocain, Mohammed VI dit sa ferme condamnation de cet acte criminel et sa solidarité absolue avec la Tunisie sœur dans sa lutte contre le fléau abject de terrorisme. Le roi a par ailleurs exprimé son soutien à toutes les initiatives tunisiennes visant à préserver la sécurité et la stabilité du pays. Une fermeté ainsi promise aux pourfendeurs de la paix et de la sécurité en Tunisie voisine. Pour terminer, le roi du Maroc implore Dieu de prémunir la Tunisie et son peuple frère de tout malheur.

Pour rappel, une femme âgée de 30 ans, a activé un engin explosif juste avant 14 heures sur l’Avenue Habib Bourguiba, près d’une patrouille de police. Il y aurait 20 blessés dont 15 policiers et 2 adolescents. La kamikaze ne portait vraisemblablement pas de « ceinture d’explosifs » mais « plutôt une bombe artisanale ».

La kamikaze viendrait de la région de Mahdia dans l’est de la Tunisie. Si pour l’instant aucune revendication n’est faite, la piste d’une attaque terroriste est privilégiée, d’autant que la femme visait des policiers.