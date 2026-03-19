Escalade à la frontière Tchad-Soudan : attaque de drone à Tiné, Déby Itno place l’armée en alerte maximale

Le 18 mars 2026, une attaque de drone imputée à des forces soudanaises a frappé la ville frontalière de Tiné, dans l’est du Tchad, faisant au moins 16 morts et plusieurs dizaines de blessés civils. En réaction, le président Mahamat Idriss Déby Itno a convoqué un conseil de défense et placé l’armée en alerte maximale sur la frontière avec le Soudan, en promettant une riposte à toute nouvelle attaque en provenance du territoire voisin.



Une frappe de drone meurtrière sur un rassemblement civil

La frappe a visé un rassemblement de civils réunis dans une école coranique servant de lieu mortuaire, dans la partie tchadienne de Tiné, localité coupée en deux par la frontière entre le Tchad et le Soudan. Selon les autorités locales et différentes sources sécuritaires, le bilan provisoire oscille entre 15 et 19 morts, dont au moins 16 confirmés par une source militaire citée par l’AFP, ainsi que plusieurs dizaines de blessés graves.

Cette tragédie frappe une population civile déjà éprouvée par les retombées de la guerre au Soudan et par la multiplication des attaques transfrontalières de drones dans cette zone frontalière du Darfour. Fin décembre 2025, une précédente frappe de drone contre un camp militaire près de Tiné avait déjà tué deux soldats tchadiens, et une incursion armée attribuée aux Forces de soutien rapide (FSR) avait coûté la vie à sept militaires tchadiens le 15 janvier 2026.

Un conflit soudanais qui déborde au Tchad

Bien que le Tchad ne soit pas officiellement engagé dans la guerre civile soudanaise, son territoire subit de plein fouet les conséquences du conflit qui oppose depuis avril 2023 l’armée soudanaise (SAF) du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des FSR du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti ». Les FSR contrôlent aujourd’hui une grande partie du Darfour et ont revendiqué, le 21 février 2026, la prise de la ville soudanaise jumelle de Tina, jusque-là tenue par des forces alliées à l’armée régulière.

Les combats qui ont accompagné cette offensive ont déjà débordé à plusieurs reprises sur le sol tchadien, provoquant des accrochages avec l’armée nationale et alimentant la crainte d’une contagion du conflit à l’est du Tchad. Dans ce contexte, la frontière Tchad-Soudan, longue de plus de 1 300 kilomètres et difficile à contrôler, est devenue l’un des principaux fronts régionaux de la crise soudanaise.

Qui est responsable de la frappe de Tiné ?

Concernant l’attaque du 18 mars, les FSR ont nié toute responsabilité et accusent, dans un communiqué publié sur Telegram, l’armée soudanaise de violer la souveraineté tchadienne et de mener une « attaque terroriste » à l’aide de drones. De leur côté, des sources militaires tchadiennes citant l’AFP attribuent la frappe à un drone des Forces de soutien rapide, déjà accusées d’incursions répétées sur le territoire tchadien.

La présence de milices locales, notamment les Toroboros, forces irrégulières alliées à l’armée soudanaise, complique encore l’attribution définitive de la frappe, ces groupes armés opérant des deux côtés de la frontière dans une zone déjà saturée d’acteurs et de lignes de front. Cette ambiguïté nourrit les risques d’escalade, chaque camp cherchant à rejeter sur l’autre la responsabilité des violations de la souveraineté tchadienne.

Conseil de défense et armée en alerte maximale

Face à ce qu’il a qualifié de « violation grave de l’intégrité territoriale », le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a convoqué dans la nuit un conseil extraordinaire de défense et de sécurité au palais Toumaï, à N’Djamena. Entouré du haut commandement militaire et des responsables des services de renseignement, le chef de l’État a ordonné la mise en alerte maximale de l’armée tchadienne sur l’ensemble de la frontière orientale avec le Soudan.

À l’issue de la réunion, il a enjoint l’armée nationale de « riposter à toute attaque provenant du Soudan », qu’elle soit imputable aux forces régulières du général al-Burhan ou aux paramilitaires des FSR, en revendiquant le droit de poursuite sur le territoire ennemi au nom de la légitime défense prévue par l’article 51 de la Charte des Nations unies. Le dispositif militaire déjà déployé, qui compte plus de 15 000 hommes le long de la frontière tchado-soudanaise, doit être renforcé pour prévenir toute nouvelle violation de l’espace aérien tchadien par des drones.

Le président a également demandé au gouvernement de dépêcher une mission sur le terrain afin d’évaluer précisément les pertes humaines, les dégâts matériels et les besoins urgents des populations civiles touchées.

Une défense active, sans entrée officielle en guerre

Cette attaque intervient alors que N’Djamena avait déjà annoncé, le 23 février 2026, la fermeture « stricte et immédiate » de sa frontière avec le Soudan, en raison des incursions répétées de groupes armés impliqués dans le conflit soudanais. La décision de placer l’armée en alerte maximale et d’autoriser une riposte systématique marque un durcissement de la posture tchadienne, qui passe d’une neutralité diplomatique affichée à une défense active de son territoire et de ses populations frontalières.

Pour l’heure, les autorités tchadiennes affirment ne pas vouloir entrer officiellement en guerre contre le Soudan ni soutenir l’un des belligérants, et inscrivent leur réponse dans le cadre strict de la légitime défense. Le Tchad, déjà refuge de près d’un million de personnes fuyant la guerre soudanaise sur plus de 12 millions de déplacés, se prépare néanmoins à une possible aggravation du conflit à sa frontière orientale, dans une région où le moindre incident peut faire basculer l’équilibre fragile de sécurité.