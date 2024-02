Attaque à Paris : un Malien blesse trois personnes avec un couteau et un marteau

Dans un climat sécuritaire déjà tendu en France, une attaque au couteau, Gare de Lyon à Paris, le samedi 3 février 2024, a ravivé les inquiétudes. Un ressortissant malien a blessé trois personnes dont une grièvement. L’intervention rapide des passants et de la police ferroviaire a permis de maîtriser l’assaillant, dont les motivations restent encore à déterminer.

La quiétude matinale de la Gare de Lyon à Paris a été brusquement interrompue samedi, aux alentours de 8 heures, lorsqu’un homme a agressé trois personnes avec un couteau et un marteau. Neutralisé par l’intervention courageuse de passants et la réactivité de la police ferroviaire, l’assaillant a été rapidement maîtrisé.

Il a été identifié comme ressortissant malien. De plus, il serait en provenance d’Italie et en situation régulière. Après étude de son cas, il n’a pas été placé en garde à vue mais placé à l’infirmerie.

Trois victimes blessées

Dans cette attaque soudaine, une femme de 54 ans a subi de graves blessures au thorax, nécessitant une prise en charge hospitalière d’urgence. Deux autres victimes, un homme de 34 ans et une femme de 26 ans, ont été plus légèrement touchées mais ont également requis l’attention des secours. Les blessés ont été attaqués au couteau et à coup de marteau.

Le suspect, un Malien âgé de 32 ans et détenteur d’un titre de séjour italien, a vu sa garde à vue levée en raison d’un « état psychiatrique incompatible avec la mesure de contrainte », d’après le parquet. Ainsi, il a été transféré en infirmerie pour y recevoir les soins adaptés.

Réactions officielles et contexte sécuritaire

Cette attaque survient dans un contexte de recrudescence des agressions en France. Ainsi, elle rappelle la tragédie survenue près de la Tour Eiffel, en septembre 2023. De plus, elle inquiète fortement le Gouvernement français a quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. En effet, plusieurs millions de visiteurs sont attendus sur un mois.

L’enquête en cours s’efforce de clarifier les circonstances précises de cette attaque et d’élucider les motivations de l’assaillant. Son profil était jusqu’alors inconnu des services de renseignement. Une information judiciaire est ouverte pour « tentatives d’assassinat » et « violences volontaires avec arme ». Confiée à la Brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, l’enquête est en cours.

Des vidéos anti françaises retrouvées

Le quotidien français Le Parisien a retrouvé plusieurs vidéos postées sur Tik Tok par l’assaillant. Il exprime une profonde animosité envers la France, attribuant son ressentiment à l’intervention militaire française au Mali. Mais aussi au colonialisme et aux injustices historiques. Et de poursuivre sur des appels à la violence, « L’attaque est la meilleure des défenses ». Puis dans un autre extrait : « Des fois, il faut attaquer, il ne faut pas attendre toujours le principe de réciprocité. Des fois, il faut attaquer pour pouvoir dominer ton propre ennemi, pour pouvoir faire peur à ton ennemi, pour menacer ton ennemi« .