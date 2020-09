Asamoah Gyan et sa compagne aux funérailles de la mère de Paintsil

Le recordman de buts et de sélection des Black Star du Ghana (51 buts en 109 sélections), Asamoah Gyan a été aperçu, pour la première fois en public, avec Nina Atala, depuis son divorce avec sa désormais ex-femme. Gyan et Atala ont été repérés lors des funérailles de la mère de l’ancien défenseur des Black Stars, John Paintsil, à Tema.

L’ancien capitaine des Black Stars du Ghana, Asamoah Gyan, et sa prétendue petite amie, Nina Atala, ont été repérés ensemble en public, pour la première fois. Gyan et Atala faisaient partie des nombreuses personnes qui ont assisté aux funérailles de la mère de l’ancien défenseur des Black Stars, John Paintsil, Juliana Diaba. On se souviendra que des rumeurs d’une liaison entre Gyan et Atala ont fait surface sur les réseaux sociaux en juin 2018, lorsque l’attaquant a ouvert son BJ Sports Bar à Osu.

Les rumeurs de leur relation amoureuse sont devenues fréquentes, après la nouvelle du divorce du footballeur avec sa femme, Gifty. Il a en effet été indiqué qu’Atala, qui est propriétaire du bâtiment abritant le BJ Sports Bar de Gyan à Osu, était la raison pour laquelle il essayait de quitter sa femme. Même si elles ont persisté pendant un certain temps, Gyan et Atala n’ont pas commenté et n’ont pas été repérés ensemble, à l’époque. Impossible m^me de confirmer qu’ils étaient amis.

Presque deux ans plus tard, Gyan et Atala sont sortis ensemble pour la première fois, alors qu’ils rejoignaient Paintsil, pour l’enterrement de sa mère. Sur l’une des photos des obsèques, les deux étaient assis aux côtés de John Paintsil. En revanche, Gyan et Atala n’étaient pas les seules personnalités à avoir assisté aux funérailles de la mère de Paintsil.

L’ancien capitaine des Black Stars, Stephen Appiah, était également présent, tout comme Laryea Kingston, Jerry Akaminko, l’ancien sélectionneur des Black Stars Akwasi Appiah, l’entraîneur des Black Meteors Ibrahim Tanko, Yussif Chibsah, Godwin Attram et d’autres. En dehors des stars du football, d’autres personnalités comme Agya Koo, Hassan Ayariga, Kwaisey Pee et Nathaniel Attoh avaient assisté aux obsèques.