Arrestation de Kemi Seba : que faisait l’activiste panafricaniste en France ?

24 heures après l’annonce de l’arrestation de Kemi Seba en France, l’ONG Urgences panafricanistes qu’il dirige confirme les faits. Elle en profite pour indiquer les raisons de la présence de l’activiste en terre française.

On ne connaît toujours pas les motifs de l’arrestation de Kemi Seba, en France. Ce mardi, Urgences panafricanistes a publié un communiqué confirmant l’arrestation de l’activiste panafricaniste béninois en France. « Kemi Seba et Hery Djehuty ont été interpellés, le 14 octobre 2024, par des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) », lit-on dans le communiqué qui précise que les chefs d’accusation retenus contre les deux hommes seront connus lors de la conférence de presse qui sera organisée dans les prochaines heures.

Les raisons de la présence de Kemi Seba en France

Le communiqué indique que dans le cadre de ses activités politiques, l’activiste panafricaniste « a débuté une tournée de sensibilisation des diasporas africaines sur la nécessité de soutenir et d’accompagner les processus souverainistes des peuples afro-descendants partout dans le monde ». C’est ainsi qu’il a récemment été invité en Turquie pour donner des interviews, et au Congrès anticolonialiste de Bakou en Azerbaïdjan. Ces deux dernières semaines, Kemi Seba s’est également rendu en Europe, notamment en Espagne et en Belgique où il a rencontré des organisations de la société civile et des médias.

Ce passage en Europe devait s’achever par une intervention au Conseil des droits de l’Homme à Genève, précise le communiqué. Mais, la DGSI s’est interposée dans le programme du leader panafricaniste en l’interpellant, lundi, à Paris. Le communiqué d’Urgences panafricanistes explique que Kemi Seba s’était rendu en France pour « rencontrer des opposants politiques béninois » et « visiter un proche souffrant ». Pour entrer en France, l’activiste s’est servi de son visa de type D permettant de circuler sur l’ensemble de l’espace Schengen rappelle le communiqué.