Après l’Amazonie, les forêts africaines s’embrasent

Si le sommet du G7 qui se tient à Biarritz a permis de sensibiliser le grand public sur la problématique de la destruction de la forêt amazonienne par de gigantesques brasiers, les experts semblent considérer que les incendies dans les forêts tropicales d’Afrique centrale sont plus nombreux encore et put être tout aussi dangereux pour la planète.

La forêt du bassin du Congo est communément appelée le «deuxième poumon vert» après l’Amazonie. Les forêts couvrent une superficie de 3,3 millions de kilomètres carrés dans plusieurs pays d’Afrique centrale, dont environ un tiers en République démocratique du Congo et le reste au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Angola.

Selon Bloomberg, l’Angola par exemple a enregistré près de trois fois plus d’incendies que le Brésil sur une période de deux jours la semaine dernière. Les données collectées par Weather Report indiquent qu’il y a eu 6 902 incendies en Angola et 3 395 incendies en République démocratique du Congo voisine, contre seulement 2 127 incendies au Brésil.

I wonder why there isn't the same level of outrage or publicity over the fires in central Africa? https://t.co/X7lnfnHSkh

— Michael in the Middle (@MiM_aka_Askari) August 25, 2019