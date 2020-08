Après l’Algérie, Schengen fermé au Maroc : Mohammed VI fera-t-il comme Macky Sall et Ali Bongo ?

L’Union Européenne vient de décider le retrait du Maroc de la liste des pays sûrs de l’espace Schengen. Cette décision fait suite à la multiplication des cas de Coronavirus dans le pays. Il n’est pas à écarter que le roi Mohammed VI prenne des mesures de son côté. En quoi faisant ?

L’information a été relayée par Baldi, qui reprend un communiqué de l’Union Européenne, indiquant que « placé sous surveillance lors du dernier conseil de fin juillet, le Maroc a été retiré de la liste des pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager dans l’espace Schengen ».

Cette décision, toujours selon le communiqué, ne concerne pas les citoyens de l’Union Européenne et les membres de leur famille en provenance du Maroc. Elle ne concerne pas non plus les citoyens marocains résidents de l’UE et leurs familles. Il a été par ailleurs précisé que seuls les fonctionnaires internationaux ou le personnel médical sont autorisés à titre exceptionnel à voyager dans l’espace Schengen.

Actualisée tous les 15 jours, en fonction de la situation épidémiologique, cette liste des pays tiers dont les ressortissants sont autorisés à accéder à l’espace Schengen est désormais réduite à 11 pays que sont l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay.

Il ne serait pas étonnant de voir le roi Mohammed VI, à l’instar du Président du Sénégal; Macky Sall, et de son homologue du Gabon, Ali Bongo Ondimba, applique la réciprocité et interdise l’accès au Maroc aux citoyens en provenance de l’espace Schengen. Les prochains jours nous en diront certainement plus.

Avec 1 144 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, le Maroc a sur son territoire 30 662 personnes détectées positives au Covid-19, pour 21 544 guérisons. Les 14 nouveaux décès portent à 435 le nombre de morts de Coronavirus dans ce pays d’Afrique du Nord.

