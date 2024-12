Apple face à la justice : la RDC dénonce le coût humain de nos smartphones

Dans une action judiciaire sans précédent, la République démocratique du Congo attaque Apple en justice pour son utilisation présumée de minerais de conflit. Ces ressources, indispensables à nos smartphones, alimentent depuis des décennies une guerre sanglante dans l’Est du pays. Une plainte qui pourrait bouleverser l’industrie technologique mondiale et ses pratiques d’approvisionnement.

La République démocratique du Congo (RDC) ouvre un nouveau front dans la bataille contre l’exploitation illégale de ses ressources. En déposant plainte contre Apple en France et en Belgique, le pays africain s’attaque à l’un des géants de la technologie, accusé d’alimenter indirectement les conflits qui déchirent l’Est du pays, depuis plus de 25 ans.

L’enjeu est colossal : la RDC détient près de 70% des réserves mondiales de coltan et 60% du cobalt, des minerais indispensables à nos appareils électroniques. Dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, ces richesses sont devenues une malédiction. Des groupes armés contrôlent de nombreuses mines, imposant un régime de terreur aux populations locales, incluant travail forcé, violences sexuelles et meurtres.

Le cœur de l’accusation porte sur trois points majeurs :

Le recel présumé de minerais de conflit

Le blanchiment de ces ressources via des pays tiers, notamment le Rwanda qui ne possède aucune mine et qui est pourtant le premier exportateur mondial de certains minerais…

Des pratiques commerciales trompeuses sur la traçabilité des minerais

En choisissant la France et la Belgique, la RDC s’appuie sur des juridictions sensibles aux questions de droits humains et dotées de lois sur le devoir de vigilance des multinationales. La loi française de 2017 impose notamment aux grandes entreprises une obligation de prévention des atteintes aux droits humains dans leurs chaînes d’approvisionnement.

La face cachée de nos smartphones : un réseau de blanchiment bien rodé

Le « blanchiment » des minerais suit un schéma bien rodé : extraits illégalement en RDC, ils transitent par le Rwanda ou d’autres pays frontaliers où ils reçoivent de faux certificats d’origine. Ils rejoignent ensuite les circuits légaux d’approvisionnement, rendant leur traçabilité quasi impossible. Apple, malgré ses engagements et ses audits réguliers, n’aurait pas mis en place des contrôles suffisamment stricts pour éviter ces infiltrations.

Cette affaire intervient dans un contexte plus large de remise en question du modèle économique des géants de la tech. Si Apple est aujourd’hui visé, c’est l’ensemble de l’industrie électronique qui pourrait être contrainte de revoir ses pratiques. Samsung, Huawei, ou encore Microsoft utilisent les mêmes minerais dans leurs produits.

Le prix du sang : un désastre humain sans précédent

Le bilan humain dépasse l’entendement : selon les Nations Unies, plus de 6 millions de personnes ont péri dans les conflits liés aux minerais depuis 1996, mais certains observateurs, comme l’universitaire Charles Onana, avancent des chiffres encore plus alarmants, dépassant les 10 millions de victimes. Cette tragédie silencieuse pourrait constituer l’un des plus grands drames humanitaires de l’histoire moderne.

Dans les zones minières, la violence est systémique. Des centaines de milliers de femmes ont été victimes de violences sexuelles, utilisées comme arme de guerre pour terroriser les populations. Le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix, qui soigne ces femmes dans son hôpital de Bukavu, témoigne régulièrement de l’horreur de ces actes et de leur caractère organisé.

Les enfants paient également un lourd tribut. Représentant jusqu’à 40% de la main-d’œuvre dans certaines mines, ils travaillent dans des conditions effroyables, exposés aux éboulements et aux produits toxiques. Beaucoup n’atteignent pas l’âge adulte. Les survivants portent les séquelles physiques et psychologiques de ces traumatismes pendant des générations.

Entre promesse et réalité, l’industrie de la tech face à ses responsabilités

La réponse d’Apple à ces accusations reste prudente. L’entreprise met en avant ses efforts de traçabilité et ses investissements dans des programmes de certification. Mais ces initiatives volontaires apparaissent dérisoires face à l’ampleur du drame. La plainte de la RDC pourrait contraindre l’entreprise à ouvrir ses livres et à démontrer concrètement l’efficacité de ses mesures de contrôle.

L’enjeu dépasse largement le cadre juridique. C’est toute la question de notre responsabilité collective qui est posée. Chaque smartphone, chaque tablette que nous utilisons contient potentiellement des minerais extraits dans des conditions inhumaines.

Cette bataille juridique doit être un tournant : celui où les pays victimes d’exploitation de leurs ressources commencent à utiliser les armes du droit international pour faire valoir leurs droits. Pour la RDC, l’objectif est de forcer une refonte complète du système d’approvisionnement en minerais stratégiques.

Mais au-delà des procédures judiciaires, c’est l’ampleur réelle de ce drame humain qui reste à découvrir. Un drame qui, selon certains observateurs comme Charles Onana dans son récent ouvrage « Holocauste au Congo », pourrait constituer l’un des plus grands génocides silencieux de notre époque, masqué par les intérêts économiques colossaux des géants de la technologie.