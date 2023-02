Antoine Bell prend les commandes de l’Office des infrastructures et équipements sportifs au Cameroun

L’ancien gardien de buts du Cameroun, Joseph Antoine Bell (68 ans), a été nommé au poste de président du comité d’Orientation de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (ONIES), par le décret présidentiel N° 2023/072 du 6 février 2023. L’ancien Lion indomptable a été installé par le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi. La cérémonie a eu lieu, ce 22 février 2023, au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Doté de l’autonomie financière et de gestion et placé sous la tutelle du ministère des Sports et de l’Éducation physique, l’ONIES est un organe chargé de l’entretien, la maintenance, l’exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que des installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l’État.

Les tout premiers dirigeants de l’ONIES

Les tout premiers dirigeants de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (Onies), avec à leur tête Joseph Antoine Bell, Ewane François Félix, administrateur et Pascaline Maguine Ekombe née Wanki, administrateur adjoint, auront entre autres missions :

D’élaborer un plan de gestion intégrée des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que de leurs installations annexes ;

D’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie et des mécanismes de gestion ou d’exploitation visant la maîtrise des charges inhérentes à l’entretien et à la maintenance des infrastructures et équipements sportifs relevant de sa compétence ;

D’assurer la création, la conservation et la mise à jour d’une base de données physiques et numériques des études, plans et schémas techniques ayant servi à la construction des infrastructures et équipements, ainsi que des plans de récolement ;

De veiller au développement des compétences du personnel technique, des cadres et des dirigeants de l’Office, notamment en matière de gestion et de maintenance des infrastructures sportives ;

D’assurer la veille technologique et le transfert des technologies en matière de gestion et de maintenance des infrastructures sportives, à travers, le cas échéant, une assistance technique dans les différents corps d’État et d’assurer la gestion administrative, infrastructures et équipements sportifs.

Le couronnement des efforts d’Antoine Bell

Selon Emile Hiack, « tant qu’on vit, on doit toujours espérer. Cet adage bien connu de chez nous, s’est vérifié sur cet ingénieur pluridimensionnel et ex-gardien de buts de notre équipe fanion, les Lions indomptables du Cameroun. Malheureux candidat à la présidence de la fédération camerounaise de football (Fécafoot), Bell Joseph Antoine, affectueusement appelé « JOJO », n’a pas lésiné sur ses capacités à servir son pays, avec amour, honnêteté, loyauté, … Je vois donc en sa nomination le couronnement de ses efforts dans plusieurs domaines de la vie, mais plus précisément dans le domaine footballistique ».

« Tel que je connais l’homme, rigoureux dans la gestion, je n’ai de doute que le job sera bien fait. Je lui souhaite et à ses collaborateurs plein succès dans leurs lourdes et ô combien exaltantes missions », a-t-il ajouté.