Anta Babacar Ngom porte le flambeau de la candidature féminine à la Présidentielle sénégalaise

Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié une liste actualisée des candidats à la Présidentielle, confirmant la présence d’Anta Babacar Ngom comme seule femme en lice. Cette femme d’affaires, figure unique et inspirante, représente la voix des femmes dans cette course à la magistrature suprême.

Après le retrait de Rose Wardini de la course à la Présidentielle, en raison de sa double nationalité franco-sénégalaise, Anta Babacar Ngom devient de facto l’unique femme dans les starting-blocks. Femme d’affaires accomplie, elle a bâti sa carrière dans le secteur privé avant de se lancer dans l’arène politique. Sa candidature symbolise une nouvelle génération de leaders sénégalais, engagés et porteurs d’une vision progressiste pour le pays.

Un parcours atypique et une ambition inédite

A travers sa candidature, Anta Babacar Ngom, entrepreneure qui n’est pas issue du sérail politique, porte un message d’inclusion et d’espoir pour les femmes sénégalaises. Elle aspire à briser les barrières et à inspirer d’autres femmes à s’engager en politique et à participer activement à la construction du pays.

La route vers la Présidentielle n’est cependant pas aisée pour Anta Babacar Ngom. La campagne électorale s’annonce particulièrement disputée dans un contexte politique tendu, marqué par le report du scrutin et des querelles sur la date et le processus électoral.

Symbole de persévérance et source d’inspiration

Malgré les défis, Anta Babacar Ngom se présente comme un symbole de persévérance et une source d’inspiration pour les femmes et les jeunes du Sénégal. Sa candidature, bien qu’unique, représente un pas important vers une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnelles du pays.

Anta Babacar Ngom incarne l’espoir d’une participation accrue des femmes à la vie politique sénégalaise. Son courage et sa détermination font d’elle une figure incontournable de cette élection présidentielle, une femme qui brise les codes et ouvre la voie vers un avenir plus inclusif et égalitaire pour le Sénégal.