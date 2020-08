Annie Bamba et Lolo Beauté : la guerre ?

L’animatrice ivoirienne Annie Bamba est-elle une fois encore dans le viseur de la célèbre star du net Lolo Beauté ? Il y a quelques mois, la femme d’affaires et influenceuse ivoirienne clashait violemment Annie Bamba pour avoir fait un commentaire sur les chansons de l’artiste Vitale. Ce mardi 4 août 2020, les deux femmes se sont retrouvées sur le plateau de l’émission Peopl’Emik sur la 3. Pendant le déroulement de l’émission, la jeune animatrice a affirmé que Lolo Beauté est vulgaire dans sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Cette dernière lui répond cash !

En mai dernier, l’animatrice ivoirienne Annie Bamba était au cœur d’une grande polémique. Au cours de l’émission Peopl’Emik qu’elle anime, elle avait dit à l’artiste Vitale que sa musique donnait envie de se suicider. Des propos qui avaient attiré la foudre des internautes sur elle. Plusieurs influenceurs s’étaient même prononcé sur l’affaire et apporté leur soutien à Vitale. Lolo Beauté, connue pour ses prises de position, surtout qu’elle n’a pas la langue dans sa poche, avait fait une vidéo dans laquelle elle a violemment pris à partie Annie Bamba. Les acharnements avaient même poussé la jeune femme à supprimer son compte Facebook.

Ce mardi 4 août, alors que les deux femmes se sont retrouvées sur le plateau de l’émission Peopl’Emik, l’animatrice, qui avait déjà subi la colère de la sœur cadette du Général Camille Makosso, n’a pas hésité à traiter cette dernière de vulgaire. « Lolo Beauté, tu es très vulgaire. Tu as des propos grivois et salafistes, tu as une mauvaise stratégie de communication avec des propos blessants », a lâché l’animatrice. À la femme d’affaires de répondre : « Je suis comme une chaîne de télévision pornographique ; c’est interdit aux moins de 18 ans. Si ma vidéo ne te plait pas, tu zappes….faites vos morales à la maison ».

Si l’on pouvait s’attendre à ce que l’ambiance soit enflammée après ces propos vu les antécédents, cela n’a pas été le cas. Annie Bamba et Lolo Beauté ont été objectives et se sont comprises. À la fin de l’émission, la sœur du « président de la haute marmaille » a même présenté ses excuses aux internautes qui se sentent offusqués par ses vidéos et à Annie Bamba. Une véritable preuve de grandeur d’esprit, d’humilité et de fair-play.