Amnesty International a appelé mardi les autorités marocaines à libérer plus de 400 personnes arrêtées au cours des manifestations dans le nord du royaume ces dernières mois.

L’appel de l’association de défense des droits de l’homme en faveur de la libéralisation des prisonniers politique au Maroc intervient alors que la Cour d’appel de Casablanca a tenu une nouvelle audience dans le procès du dirigeant Nasser Zefzafi et de 53 autres personnes, dont certaines sont inculpées d’infractions de sûreté de l’Etat pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Amnesty a déclaré que les enfants et plusieurs journalistes figuraient parmi les 410 personnes arrêtées depuis le mois de mai, suite aux manifestations largement pacifiques qui ont eu lieu dans la région du Rif depuis octobre dernier. « La répression contre les manifestants du Rif ces derniers mois a été implacable« , a déclaré Heba Morayef, directeur de recherche d’Amnesty International pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient.

« Les autorités doivent relâcher Nasser Zefzafi et les autres, détenus pour avoir manifesté de manière pacifique ou avoir couvert les manifestations sur internet. Ce sont des prisonniers de conscience », a ensuite demandé Heba Morayef.

Amnesty a déclaré que Zefzafi avait été détenu à l’isolement pendant 176 jours, alors que le journaliste Hamid El Mahdaoui avait passé plusieurs semaines en isolement.

Il a déclaré que la plupart des accusés du procès de Casablanca étaient accusés d ‘ »incitation », de « participation » ou de « complicité » dans les troubles sans que leur responsabilité pénale individuelle soit prouvée pour tout acte de violence.

Amnesty International considère que la plupart des accusations étaient incompatibles avec les obligations du Maroc en matière de droits de l’homme car elles criminalisaient l’exercice pacifique des droits à la liberté de réunion, d’association et d’expression.

Les tensions dans la région du Rif, et plus partiuclièrement à Al-Hoceima ont commencé il y a un peu plus d’un an après la mort d’un poissonnier qui a été écrasé à l’intérieur d’un camion à ordures tout en essayant de récupérer des poissons confisqués par la police.

Sa mort a déclenché une colère contre les abus officiels ou la corruption, et a suscité certaines des plus grandes manifestations depuis le printemps arabe en 2011.