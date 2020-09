Amber Ray explique pourquoi elle est dure avec les hommes

La jet-setteuse kényane Faith Makau, mieux connue sous le nom d’« Amber Ray », a expliqué pourquoi elle est dure avec les hommes, sur les réseaux sociaux. S’exprimant sur sa page Instagram, la PDG de Zumaridiuzuri a révélé qu’elle évite d’être trop gentille avec les hommes, de peur de leur donner l’impression qu’elle veut être en intimité avec eux.

« Je suis toujours un peu dure avec les hommes, parce que si vous les traitez comme des humains, ils pensent que vous voulez avoir une relation avec eux », a-t-elle écrit. Il n’y a pas si longtemps, la beauté kényane a brisé plusieurs cœurs, après la découverte qu’elle était en couple avec le chanteur Fredrick Mtinda alias « Brown Mauzo ». S’exprimant lors d’une interview avec SDE, « Brown Mauzo » a confié avoir même composé une chanson d’amour pour « Amber », pour lui déclarer son affection.

« C’est vrai, ce ne sont pas des rumeurs. Les gens peuvent clairement voir sur nos réseaux sociaux que nous sommes ensemble », a-t-il déclaré. « Voulez-vous m’aimer » est une chanson d’amour pour raffermir les relations avec la personne avec qui vous êtes. J’ai essayé d’exposer mes sentiments à travers cette chanson. Des relations normales, où il n’est pas question de dispute », a ajouté le chanteur, expliquant le concept derrière sa nouvelle chanson.

Quelques années avant d’entamer une nouvelle relation, Amber Ray a révélé qu’elle avait finalisé son divorce avec le père de son enfant, Zaheer Jhanda, après trois ans de mariage. « Je tiens à vous informer que je ne suis plus mariée à Zaheer Merlahi Jhanda et que personne ne devrait me lier à lui ou à sa famille, de quelque manière que ce soit », a-t-elle déclaré. « Il est temps que je partage avec vous ce mouvement très important de ma vie, ce qui rendra également certains d’entre vous libres parce que, vous attendez ce jour depuis très longtemps et que je ne veux pas continuer à vous retenir en otage. N’hésitez pas à garder les captures d’écran, à conserver les reçus pour une utilisation future ».

Amber Ray, qui avait pris la décision de se convertir à l’islam après le mariage, a annoncé qu’elle ne vivait plus en tant que musulmane. « Je m’excuse auprès de mon fils et de ma famille pour toutes les insultes qu’ils ont dû subir dans le passé à cause de mes décisions. Que la paix soit, parce que j’ai ma propre vie à vivre, des rêves à poursuivre et des objectifs à réaliser. Cela veut aussi dire que je ne suis plus musulman. #theend #amberthebrand», dit-elle.