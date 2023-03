Ambassadeur d’Algérie à Paris, Saïd Moussi a regagné son poste

L’Ambassadeur d’Algérie en France, Saïd Moussi, a regagné son poste à Paris. Le diplomate avait été rappelé, en février dernier, à Alger, pour consultations. Ce, à la suite de l’affaire de l’activiste franco-algérienne Amira Bouraoui.

L’arrivée en France via la Tunisie de la journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui avait été à l’origine d’une crise diplomatique entre Paris et Alger. Mais cette page sombre a été tournée depuis l’entretien téléphonique entre le Président français, Emmanuel Macron, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, en fin de semaine dernière. D’ailleurs, à l’issue de cet entretien, la perspective d’un retour de Said Moussi à son poste avait été évoquée.

Et c’est effectif depuis hier, jeudi 30 mars 2023. L’Ambassadeur d’Algérie en France, Saïd Moussi, s’est d’ailleurs entretenu à Paris avec la secrétaire générale du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Marie Descôtes. Une belle occasion de « faire le point sur les prochaines échéances bilatérales dans le cadre de l’agenda politique convenu entre les hautes autorités algériennes et françaises », indique la diplomatie algérienne.

Il faut dire que l’affaire Amira Bouraoui a aidé Paris et Alger à écarquiller les yeux un peu plus. D’ailleurs, à l’issue de leur échange de vendredi dernier, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron avaient convenu de « renforcer les canaux de communication ». Et selon Paris, il est surtout question « d’éviter que ne se renouvelle ce type de malentendus regrettables ». Pendant ce temps, le Maroc continue de jouer les durs face à la France.

